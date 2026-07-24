Lucumì e Kessié, la Juve prepara l'affondo grazie all'addio di Openda

Le priorità sono state definite da tempo, così come gli obiettivi. In casa Juve, però, tempi di gran parte delle operazioni restano legati anche alle cessioni. Il riferimento non è all’attaccante e al portiere, che restano a prescindere gli obiettivi pr incipali ma al fatto che, con una rosa così ampia, il club bianconero ovviamente non può permettersi di aggiungere troppi giocatori nuovi senza prima alleggerire l’organico. Una buona notizia alla Continassa arriva, però, dalla volontà del Lione di chiudere subito per Openda. I francesi sono sempre stati molto interessati al belga e ieri c’è stata una forte accelerazione anche per battere la concorrenza del Newcastle. L’attaccante gradisce la destinazione transalpina ed è pronto a cambiare casacca esattamente un anno dopo il suo arrivo. La formula dell’affare è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. La Juve è pronta a valutare offerte anche per Gatti e Bremer, ma il tempo degli affondi non è ancora arrivato.

Calciomercato Acquisti, cessioni e obiettivi: tutte le trattative di calciomercato delle 20 squadre di Serie A Si parla per Lucumì. E il portiere... In questa fase, tra l’altro, il Galatasaray considera come primo obiettivo per la difesa Lucumi, c entrale corteggiatissimo del Bologna che rientrerebbe anche nei piani del Besiktas. Ieri, a margine dell’assemblea di Lega c’è stato proprio un colloquio tra Carnevali e l'ad rossoblù Fenucci per parlare del colombiano, sul quale la Juve lavora da tempo. La sua uscita è ovviamente confermata, con il club bianconero pronto a presentare un’offerta sui 20 milioni di euro. I pericoli, però, non mancano e sono rappresentati proprio dai club turchi, che oggi possono garantire un ingaggio molto importante a Lucumi. Sul fronte Dibu Martinez, la Juventus spera che il pressing del portiere argentino possa in qualche modo ammorbidire le richieste dell’Aston Villa, ma nel fratt empo sono proseguiti i contatti con Vicario, nel mirino anche del Napoli, che resta l’alternativa più concreta del momento. L'estremo difensore del Tottenham vuole tornare in Italia e sta spingendo per il suo rientro. Anche il futuro di Perin resta ancora incerto. Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio tra il suo agente e la Juve per programmare le prossime mosse. Il suo addio diventerebbe attuale qualora Di Gregorio dovesse restare. In caso contrario si parlerebbe di un rinnovo del portiere di Latina: Spalletti lo consi dera, infatti, un leader dello spogliatoio.

Contatti per Kessie Per quanto riguarda invece il centrocampo, i contatti per Kessie proseguono, con l’ivoriano in attesa di una nuova proposta della Juve. Al momento il mediano ha congelato una ricca offerta dall’Arabia perché spera di tornare a giocare in Italia: a Torino è stimato da tutti e Massara ha un ottimo rapporto con il suo entourage. Piace poi molto André del Corinthians, sul quale è forte il Fenerbahce. Proseguono anche i discorsi per Kolo Muani e per Mateo Pellegrino. La trattativa per l’attaccante del Parma non è però al momento ai primissimi posti delle priorità bianconere.

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