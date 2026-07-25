Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La Juve sbarca in WWE: Je'Von Evans fa impazzire i tifosi entrando sul ring con la nuova seconda maglia!

Lucumi e Kolo Muani: la Juve tratta a oltranza

Trattative senza freni con Bologna e Psg per dare a Spalletti due rinforzi necessari
Filippo Bonsignore
4 min
TagsjuvelucumiKolo Muani

Juve da costruire. Manca meno di un mese all’inizio del campionato e la rosa bianconera è quanto mai in divenire. Il gruppo che giocherà questa sera in amichevole contro lo Standard Liegi è destinato a cambiare profondamente. Vendere prima di comprare, è il mantra che regna alla Continassa e il tandem composto dall’ad Carnevali e dal dt Massara è di fronte a un’impresa tutt’altro che semplice visti i limitati margini di movimenti imposti dal fair play finanziario. Mezza Juve, se non di più, è in bilico ma la difficoltà di piazzare gli esuberi frena le mosse in entrata. Per ora l’incasso è limitato ai 17,4 milioni ricavati dalla percentuale sulla vendita di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. Il resto è ancora da concretizzare. Come l’eventuale addio di Gatti, che è nel mirino del Napoli, ed è valutato 20-25 milioni o come l’addio di Joao Mario in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Proprio in difesa l’obiettivo resta Lucumi del Bologna: l’impressione è che con una proposta da 20 milioni, giocando anche sui bonus, si possa convincere il club emiliano che guarda con interesse però alla possibile asta generata dall’interesse di Galatasaray e Besiktas. L’alternativa potrebbe essere il milanista Tomori, pupillo di Massara dai tempi del Milan. Bremer invece sembra intenzionato a restare, nonostante sia entrato in scena nei giorni scorsi il Galatasaray con una proposta di ingaggio da 8 milioni a stagione. Il brasiliano rientrerà lunedì dalle vacanze post Mondiali, prima del previsto, e questo viene letto come un segnale.

Emergenza

In attacco è emergenza. Il reparto al momento è ridotto all’osso, tra infortuni, ferie post Mondiale e flop ereditati dalla scorsa stagione. Continua il pressing per Kolo Muani nella speranza che il Psg accetti la proposta da 40 milioni, oltre la quale la Juve non è intenzionata ad andare. L’auspicio è che il lavoro sui bonus e sulla percentuale di rivendita possa convincere il club bi-campione d’Europa a dare finalmente il semaforo verde. E poi c’è Mateo Pellegrino del Parma, non il primo nella lista delle priorità in questo momento - perché oltre a Kolo Muani c’è anche il tema portiere da risolvere in fretta - ma comunque un obiettivo concreto per il quale la Juve sta lavorando con il club emiliano. C’è una richiesta da 30 milioni e c’è un’idea di impostare un affare sui 22-25 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto che diventerebbe obbligo con la qualificazione dei bianconeri a una coppa europea. A centrocampo, infine, il grande obiettivo resta Kessie, con alternativa André del Corinthians. Ma prima bisogna sfoltire il reparto. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Serie A, il calendarioRoma, batti un colpo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS