Lucumi e Kolo Muani: la Juve tratta a oltranza

Juve da costruire. Manca meno di un mese all’inizio del campionato e la rosa bianconera è quanto mai in divenire. Il gruppo che giocherà questa sera in amichevole contro lo Standard Liegi è destinato a cambiare profondamente. Vendere prima di comprare, è il mantra che regna alla Continassa e il tandem composto dall’ad Carnevali e dal dt Massara è di fronte a un’impresa tutt’altro che semplice visti i limitati margini di movimenti imposti dal fair play finanziario. Mezza Juve, se non di più, è in bilico ma la difficoltà di piazzare gli esuberi frena le mosse in entrata. Per ora l’incasso è limitato ai 17,4 milioni ricavati dalla percentuale sulla vendita di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. Il resto è ancora da concretizzare. Come l’eventuale addio di Gatti, che è nel mirino del Napoli, ed è valutato 20-25 milioni o come l’addio di Joao Mario in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Proprio in difesa l’obiettivo resta Lucumi del Bologna: l’impressione è che con una proposta da 20 milioni, giocando anche sui bonus, si possa convincere il club emiliano che guarda con interesse però alla possibile asta generata dall’interesse di Galatasaray e Besiktas. L’alternativa potrebbe essere il milanista Tomori, pupillo di Massara dai tempi del Milan. Bremer invece sembra intenzionato a restare, nonostante sia entrato in scena nei giorni scorsi il Galatasaray con una proposta di ingaggio da 8 milioni a stagione. Il brasiliano rientrerà lunedì dalle vacanze post Mondiali, prima del previsto, e questo viene letto come un segnale.