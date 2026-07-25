Juve, si muove il mercato in uscita: è fatta per Openda al Lione
Eppur si muove. Il mercato della Juventus ha un sussulto, anche se non ancora quello sperato dai tifosi bianconeri e dall'impaziente Spalletti. I bianconeri intanto 'fanno spazio', accettando anche condizioni al limite pur di 'liberarsi' di Openda e aprire le porte ai nuovi innesti attesi dal tecnico.
Openda al Lione in prestito oneroso
Lois Openda è ormai un nuovo giocatore del Lione. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula del prestito oneroso (intorno ai 3 milioni) e senza diritto di riscatto. La Juventus ha anche accettato di coprire una parte significativa del suo ingaggio lordo (8 milioni di euro). Deludente il bilancio in bianconero dell'attaccante, autore di appena due gol a fronte di trentaquattro gare disputate in tutte le competizioni.