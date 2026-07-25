Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, si muove il mercato in uscita: è fatta per Openda al Lione

I bianconeri 'fanno spazio' in vista dei nuovi arrivi: l'attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula del prestito oneroso
2 min
TagsJuventusOpendalione

Eppur si muove. Il mercato della Juventus ha un sussulto, anche se non ancora quello sperato dai tifosi bianconeri e dall'impaziente Spalletti. I bianconeri intanto 'fanno spazio', accettando anche condizioni al limite pur di 'liberarsi' di Openda e aprire le porte ai nuovi innesti attesi dal tecnico.

 

 

Openda al Lione in prestito oneroso

Lois Openda è ormai un nuovo giocatore del Lione. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula del prestito oneroso (intorno ai 3 milioni) e senza diritto di riscatto. La Juventus ha anche accettato di coprire una parte significativa del suo ingaggio lordo (8 milioni di euro). Deludente il bilancio in bianconero dell'attaccante, autore di appena due gol a fronte di trentaquattro gare disputate in tutte le competizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Lucumì e Kessié, la Juve prepara l'affondo grazie all'addio di OpendaDove vedere Standard Liegi-Juve in tv?

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS