Kolo Muani e Lucumì alla Juve: la stretta finale di Carnevali e Massara

Questione di centimetri. Kolo Muani è sempre più vicino alla Juve, con le parti al lavoro per chiudere l’affare entro fine mese. All’attaccante francese è arrivato il messaggio sulla ferma volontà della Signora di ritoccare con i bonus l’ultima offerta complessiva, leggermente superiore ai 40 milioni, per arrivare a dama e definire quindi l’operazione con il Psg. Il lungo lavoro di mediazione di Carnevali e Massara ha prima rasserenato il clima, dopo le tensioni dello scorso anno, e successivamente avvicinato le parti. I francesi, ricordiamolo, sono partiti da una richiesta di 50 milioni; la Juve sta lavorando in queste ore sulla parte variabile e sulla percentuale sulla rivendita per azzerare le ultime distanze. Il punto di forza della società bianconera è ovviamente la volontà dell’attaccante, con cui la Signora è sempre rimasta in contatto.

Juve, intrigo portiere Il nome del Dibu non è ancora uscito totalmente di scena. Spalletti vuole infatti lui ed è disposto ad aspettare ancora qualche giorno. Il tempo, però, stringe, si intensificano i contatti con le alternative, Suzuki e Vicario. Parliamo di due profili dal costo diverso e che presentano livelli di difficoltà opposti. L'estremo difensore italiano vuole tornare in Italia dove ritroverebbe il suo ex ct: prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni. Il Tottenham punta a un prestito oneroso, ma a Torino sono convinti che lo scorrere del tempo possa giocare a loro favore, considerando che l’ex Empoli è fuori dai piani di De Zerbi: non è partito per la tournée anche per curare un piccolo problema alla caviglia. Suzuki, invece, è valutato almeno 30 milioni ed è finito nel mirino del Psg e dell’Aston Villa, che tornerebbe a valutarlo in caso di cessione del Dibu, desideroso di trasferirsi a Torino. Carnevali segue il giapponese da diverse settimane e ne ha parlato anche di recente con Cherubini. Rumors su un sondaggio per Chevalier del Psg.

Calciomercato Acquisti, cessioni e obiettivi: tutte le trattative di calciomercato delle 20 squadre di Serie A Lucumi, il desiderio bianconero La volontà di vestire la maglia della Juve sta caratterizzando anche la trattativa per Lucumi. Il colombiano ha infatti messo per ora in stand-by le offerte di Gala e Besiktas proprio perché vuole rispettare l’accordo che custodisce con i bianconeri. Una cessione in difesa darebbe ovviamente un impulso alla trattativa con il Bologna: su questo si sono confrontati Carnevali e Fenucci a margine dell’assemblea di Lega. Infine, Kessie resta sempre un nome molto attuale a Torino. L’ivoriano aspetta un’offerta più alta da parte della Juve, anche se non sarà mai vicina alle sue richieste iniziali. L’idea dei dirigenti è quella di un triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione.

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