Kolo Muani e Lucumì alla Juve: la stretta finale di Carnevali e Massara
Questione di centimetri. Kolo Muani è sempre più vicino alla Juve, con le parti al lavoro per chiudere l’affare entro fine mese. All’attaccante francese è arrivato il messaggio sulla ferma volontà della Signora di ritoccare con i bonus l’ultima offerta complessiva, leggermente superiore ai 40 milioni, per arrivare a dama e definire quindi l’operazione con il Psg. Il lungo lavoro di mediazione di Carnevali e Massara ha prima rasserenato il clima, dopo le tensioni dello scorso anno, e successivamente avvicinato le parti. I francesi, ricordiamolo, sono partiti da una richiesta di 50 milioni; la Juve sta lavorando in queste ore sulla parte variabile e sulla percentuale sulla rivendita per azzerare le ultime distanze. Il punto di forza della società bianconera è ovviamente la volontà dell’attaccante, con cui la Signora è sempre rimasta in contatto.
Juve, intrigo portiere
Il nome del Dibu non è ancora uscito totalmente di scena. Spalletti vuole infatti lui ed è disposto ad aspettare ancora qualche giorno. Il tempo, però, stringe, si intensificano i contatti con le alternative, Suzuki e Vicario. Parliamo di due profili dal costo diverso e che presentano livelli di difficoltà opposti. L'estremo difensore italiano vuole tornare in Italia dove ritroverebbe il suo ex ct: prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni. Il Tottenham punta a un prestito oneroso, ma a Torino sono convinti che lo scorrere del tempo possa giocare a loro favore, considerando che l’ex Empoli è fuori dai piani di De Zerbi: non è partito per la tournée anche per curare un piccolo problema alla caviglia. Suzuki, invece, è valutato almeno 30 milioni ed è finito nel mirino del Psg e dell’Aston Villa, che tornerebbe a valutarlo in caso di cessione del Dibu, desideroso di trasferirsi a Torino. Carnevali segue il giapponese da diverse settimane e ne ha parlato anche di recente con Cherubini. Rumors su un sondaggio per Chevalier del Psg.
Lucumi, il desiderio bianconero
La volontà di vestire la maglia della Juve sta caratterizzando anche la trattativa per Lucumi. Il colombiano ha infatti messo per ora in stand-by le offerte di Gala e Besiktas proprio perché vuole rispettare l’accordo che custodisce con i bianconeri. Una cessione in difesa darebbe ovviamente un impulso alla trattativa con il Bologna: su questo si sono confrontati Carnevali e Fenucci a margine dell’assemblea di Lega. Infine, Kessie resta sempre un nome molto attuale a Torino. L’ivoriano aspetta un’offerta più alta da parte della Juve, anche se non sarà mai vicina alle sue richieste iniziali. L’idea dei dirigenti è quella di un triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione.