Lucumi alla Juve, concorrenza in aumento: serve l’offerta definitiva al Bologna

Lucumi è il nome per la difesa che mette d’accordo tutti alla Juve. Lo stesso colombiano ha dato priorità ai bianconeri, ma in assenza di un affondo in tempi rapidi da parte della Signora, le concorrenti sul giocatore potrebbero approfittarne studiando e mettendo in pratica un vero blitz. Dopo il Gala, il Besiktas, il Nottingham Forest e altri club inglesi, anche il Como si è aggiunto alle società interessate al giocatore. I lariani hanno avviato i primi contatti con l’entourage del classe ’98 nel momento in cui è mancato l’accordo con il Chelsea per Chalobah. Un difensore centrale esperto e dal livello internazionale resta infatti la priorità dei lombardi. Lucumi ha una parola con il Bologna sulla cessione in questa finestra di mercato e, su questo, ci sono pochi dubbi: entro la fine del mercato cambierà maglia. Lo stesso club vuole accontentarlo e la conferma arriva dai dialoghi fitti con la Juve andati in scena nelle ultime settimane. La riunione in Lega è stata, invece, un’occasione per un confronto diretto tra Carnevali e l’ad dei felsinei Fenucci.