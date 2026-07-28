Lucumi alla Juve, concorrenza in aumento: serve l’offerta definitiva al Bologna
Lucumi è il nome per la difesa che mette d’accordo tutti alla Juve. Lo stesso colombiano ha dato priorità ai bianconeri, ma in assenza di un affondo in tempi rapidi da parte della Signora, le concorrenti sul giocatore potrebbero approfittarne studiando e mettendo in pratica un vero blitz. Dopo il Gala, il Besiktas, il Nottingham Forest e altri club inglesi, anche il Como si è aggiunto alle società interessate al giocatore. I lariani hanno avviato i primi contatti con l’entourage del classe ’98 nel momento in cui è mancato l’accordo con il Chelsea per Chalobah. Un difensore centrale esperto e dal livello internazionale resta infatti la priorità dei lombardi. Lucumi ha una parola con il Bologna sulla cessione in questa finestra di mercato e, su questo, ci sono pochi dubbi: entro la fine del mercato cambierà maglia. Lo stesso club vuole accontentarlo e la conferma arriva dai dialoghi fitti con la Juve andati in scena nelle ultime settimane. La riunione in Lega è stata, invece, un’occasione per un confronto diretto tra Carnevali e l’ad dei felsinei Fenucci.
Il rischio
La Juve ha mandato messaggi sulla propria stima per il giocatore, cercando di mantenere un contatto diretto con il suo entourage, ma le mancate cessioni hanno inevitabilmente rallentato alcune operazioni in entrata e il rischio è che lo scorrere del tempo possa essere il vero rivale per la società torinese. Per quanto riguarda la posizione di Lucumi, al momento il giocatore non ha aperto al Besiktas, ha valutato l’offerta del Gala per un contratto da 4 milioni di euro a stagione, e non esclude un trasferimento in Premier, dove il Nottingham Forest si conferma sicuramente la società più interessata alle sue prestazioni. L’Inghilterra, in particolare, rappresenterebbe una destinazione gradita al classe '98 in caso di mancata permanenza in Italia. In questo quadro anche la Juventus non vuole però finire dentro aste che sfiniscano la trattativa e portino alle lunghe le cose.
Numeri Mondiali
La vetrina del Mondiale ha permesso al colombiano di attirare nuovi interessamenti. È stato il secondo tra i centrali per lanci lunghi ogni 90 minuti (7,5), quinto per precisione dei passaggi (97,9%) e decimo per duelli difensivi vinti (72,7%). Non solo: è stato insieme a Marquinhos, Konsa, Otamendi, De Fougerolles e Mosquera uno dei soli sei difensori centrali a disputare almeno quattro partite senza mai farsi saltare in dribbling. Per la cessione di Lucumì il Bologna chiede circa 25 milioni. L’inserimento del Como potrebbe cambiare gli equilibri di uno degli affari più caldi del momento.