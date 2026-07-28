Openda dalla Juve al Lione: è ufficiale, le cifre e i dettagli dell'accordo

Adesso è ufficiale: la Juve ha annunciato la cessione di Lois Openda al Lione . L'attaccante belga si trasferisce in Francia con la formula del prestito oneroso "a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni" , come specifica il club bianconero in una nota ufficiale. Openda , classe 2000, saluta lasciandosi alle spalle un'annata non particolarmente esalante con 34 presenze tra Serie A , Champions League e Coppa Italia e sole due reti (realizzate contro Roma e Bodo Glimt ).

Openda in prestito al Lione: il comunicato della Juve

Il comunicato ufficiale della Juve: "È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all’Olympique Lyonnais: l’attaccante belga nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club francese. L’attaccante classe 2000, dopo le esperienze in Belgio, Olanda, Francia e Germania, è arrivato a Torino la scorsa estate e ha raccolto 34 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando due reti contro Roma e Bodo/Glimt. Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato francese: in bocca al lupo, Loïs!"