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martedì 28 luglio 2026
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Openda dalla Juve al Lione: è ufficiale, le cifre e i dettagli dell'accordo

L'attaccante belga vola in Francia per cercare di rilanciarsi dopo un'annata complicata in bianconero
2 min
TagsOpendajuvelione

Adesso è ufficiale: la Juve ha annunciato la cessione di Lois Openda al Lione. L'attaccante belga si trasferisce in Francia con la formula del prestito oneroso "a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni", come specifica il club bianconero in una nota ufficiale. Openda, classe 2000, saluta lasciandosi alle spalle un'annata non particolarmente esalante con 34 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e sole due reti (realizzate contro Roma e Bodo Glimt).

Openda in prestito al Lione: il comunicato della Juve

Il comunicato ufficiale della Juve: "È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all’Olympique Lyonnais: l’attaccante belga nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club francese. L’attaccante classe 2000, dopo le esperienze in Belgio, Olanda, Francia e Germania, è arrivato a Torino la scorsa estate e ha raccolto 34 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando due reti contro Roma e Bodo/Glimt. Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato francese: in bocca al lupo, Loïs!"

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