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mercoledì 29 luglio 2026
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Kolo Muani torna alla Juventus, è fatta: le parole di Carnevali, i dettagli e quando sarà a Torino

L'attaccante francese è pronto a lasciare il Psg per tornare a giocare con i bianconeri: la situazione
3 min
TagsjuveKolo Muani

Una telenovela che dura da un anno sta arrivando alla conclusione: la Juventus ha trovato l'accordo per il ritorno di Randal Kolo Muani. Nelle ultime ore sono stati risolti i dettagli che portano all'arrivo dell'attaccante francese, che tornerà a Torino in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Europa. Al francese andranno cinque milioni e mezzo di euro più 1.5 di bonus. Una trattativa molto lunga anche in quest'estate, con il Psg che fino all'ultimo non si è mosso dalla valutazione dei 50 milioni, fino all'ultima offerta dei bianconeri da 40 più bonus. Kolo Muani è atteso giovedì a Torino per le visite mediche.

Juve, fatta per il ritorno di Kolo Muani: i dettagli

Nelle scorse ore, l'ad della Juentus Carnevali aveva commentato così l'operazione ai microfoni di Sky Sport: "Novità su Kolo Muani? Tutto come ieri. Cosa manca per l'accordo? Spero poco". Dopo la fenomenale seconda parte di stagione nel 2025 che aveva trascinato il club in Champions, i bianconeri ritrovano l'attaccante francese.

Già nella scorsa estate la Juve aveva cercato di riportarlo a Torino, senza però riuscire ad abbattere il muro del Psg nonostante la forte volontà del giocatore, che nel frattempo è stato mandato in prestito al Tottenham. Ora sembra tutto pronto per il suo ritorno, in tempo per la partenza della squadra verso Hong Kong e Perth, dove si svolgerà la tournée che vedrà i bianconeri protagonisti. Kolo Muani (8 gol in 16 presenze, con 26 conclusioni) è stato il giocatore con la più alta percentuale realizzativa (30.8%) nella Serie A 2024/25 (min. 20 tiri tentati). 

 

 

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