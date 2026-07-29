Kolo Muani torna alla Juventus, è fatta: le parole di Carnevali, i dettagli e quando sarà a Torino

Una telenovela che dura da un anno sta arrivando alla conclusione: la Juventus ha trovato l'accordo per il ritorno di Randal Kolo Muani. Nelle ultime ore sono stati risolti i dettagli che portano all'arrivo dell'attaccante francese, che tornerà a Torino in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Europa. Al francese andranno cinque milioni e mezzo di euro più 1.5 di bonus. Una trattativa molto lunga anche in quest'estate, con il Psg che fino all'ultimo non si è mosso dalla valutazione dei 50 milioni, fino all'ultima offerta dei bianconeri da 40 più bonus. Kolo Muani è atteso giovedì a Torino per le visite mediche.