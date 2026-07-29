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mercoledì 29 luglio 2026
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Alajbegovic alla Juve, ci siamo: accordo da quasi 40 milioni, ora l'ultimo sì

Colpaccio dei bianconeri sul talento bosniaco del Bayer Leverkusen: i dettagli
Eleonora Trotta
2 min
TagsAlajbegovicjuve

La Juve brucia tutti e si aggiudica Alajbegovic. Dopo lo stop della trattativa tra il Chelsea e il Bayer Leverkusen, dovuto alle perplessità del giocatore che a Londra non avrebbe avuto un ruolo centrale, la Juve ha intensificato i contatti con il club tedesco chiudendo tutti gli accordi, sulla base di 33 milioni di euro più bonus.

Juve, ecco Alajbegovic: ora l'ultimo sì

Per il duttile bosniaco, che Massara aveva trattato anche alla Roma, è pronto invece un contratto da 3 milioni di euro a stagione. Ora si attende l’ultimo sì del padre-agente del calciatore per la stesura dei contratti.

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