Alajbegovic alla Juve, ci siamo: accordo da quasi 40 milioni, ora l'ultimo sì

La Juve brucia tutti e si aggiudica Alajbegovic. Dopo lo stop della trattativa tra il Chelsea e il Bayer Leverkusen, dovuto alle perplessità del giocatore che a Londra non avrebbe avuto un ruolo centrale, la Juve ha intensificato i contatti con il club tedesco chiudendo tutti gli accordi, sulla base di 33 milioni di euro più bonus.