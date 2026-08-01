Zirkzee, non solo tentazione: Juve pronta, Spalletti ha detto sì

L a tentazione Zirkzee è sempre più attuale a Torino. Massara, del resto, lo conosce bene: lo scorso anno aveva trovato un accordo totale con il suo entourage per il trasferimento nella Capitale, un’operazione poi sfumata per il muro dello United. Per caratteristiche e duttilità l’ex goleador del Bologna piace molto anche a Spalletti, che ha quindi dato subito il suo assenso alla trattativa. Un altro fattore favorevole è la volontà dell'attaccante: è molto affascinato dall’idea di tornare in Italia dopo esserci andato molto vicino per almeno due volte. La prima proprio alla Juve, quando Thiago Motta era sulla panchina dei bianconeri. La seconda appunto con la Roma, lo scorso inverno. La formula studiata dalla Signora resta quella del prestito con diritto di riscatto. C’è stato anche il pensiero di provare a inserire Conceiçao nell’affare, ma lo stesso portoghese ha fatto trapelare la forte volontà di rimanere anche la prossima stagione.

Alajbegovic, cosa succede ora Per quanto riguarda Alajbegovic, Spalletti lo vede più come trequartista, alle spalle della punta e non quindi come attaccante esterno. Ieri sono proseguiti i contatti per la definizione degli accordi con il papà-agente del calciatore, al quale è stato garantito un contratto da 3 milioni di euro a stagione. L’intesa con il Bayer Leverkusen è stata invece impostata sulla base di 35 milioni di euro. Quando è emersa la notizia dell'affondo della Juve, Xabi Alonso ha fatto un tentativo in extremis per convincere l’attaccante ad andare a Londra. Ma il piano dei Blues che prevedeva il prestito ad un club del gruppo non è mai stato accettato dal classe 2007, determinato a vestire da subito la maglia di una grande società. Non solo: è tutto pronto anche per l’annuncio del ritorno di Kolo Muani.

Capitolo portieri Il tema portiere resta invece un intreccio. Da un lato proseguono i contatti con il Parma per Suzuki, che si conferma anche un obiettivo sempre attuale del Psg. L’altro nome nei pensieri dei dirigenti bianconeri è quello di Vicario. Il portiere italiano è fuori dai piani del Tottenham, è stato prenotato dai bianconeri ed è determinato a tornare in Italia. Per la Juve sarebbe un’operazione low cost: la formula discussa è quella del prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni di euro. Anche Kessie resta in attesa. Il centrocampista ivoriano ha dato priorità al club bianconero e, per realizzare il suo obiettivo, attende un rilancio economico. Nei piani della Signora, la nuova offerta dovrebbe essere per un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

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