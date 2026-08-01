Juve, Alajbegovic è arrivato a Torino: insieme a lui anche Pjanic

Kerim Alajbegovic è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Nella tarda serata di sabato 1 agosto, il bosniaco è atterrato a Torino dove sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con i bianconeri. Al suo arrivo all'aeroporto di Caselle, è spuntato anche Miralem Pjanic. L'ex centrocampista di Roma e Juventus è molto amico della famiglia Alajbegovic e ha giocato un ruolo chiave nell'operazione per il suo trasferimento alla Juventus.

Alajbegovic a Torino: visite mediche e firme con la Juve Un affare lungo una settimana. All'inizio di questa, lo scorso lunedì l'idea è stata vagliata dalla dirigenza della Juventus. Tra mercoledì e giovedì le prime voci, che i bianconeri avrebbero volentieri evitato, e l'accelerata decisiva per la chiusura dell'affare, che è arrivata venerdì. Lo stesso Massara da mesi era in contatto con gli Alajbegovic dato che stava lavorando per lui già nelle fasi finali della sua esperienza alla Roma.

Juventus La grinta di Spalletti, la gioia di Douglas Luiz e la carica di Milik: le foto di Juve-Nizza Nel frattempo c'è stato anche l'inserimento del Chelsea che ha rallentato l'operazione. I Blues però hanno messo in chiaro da subito che non ritenevano il giocatore ancora pronto per la Premier e che l'avrebbero girato in prestito per completare il percorso di crescita. Una soluzione che non è piaciuta al giocatore e a suo padre, che ha dunque optato per la Juventus.

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