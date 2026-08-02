Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 2 agosto 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kolo Muani sbarca a Caselle: il ritorno alla Juventus è realtà

L'attaccante francese sosterrà le visite mediche prima di legarsi nuovamente ai bianconeri firmando il contratto
2 min
TagsjuveKolo MuaniSpalletti

Il lungo inseguimento è finalmente terminato: Kolo Muani tornerà ad essere un giocatore della Juventus. L'attaccante francese è sbarcato questa mattina a Torino e in giornata si legherà nuovamente ai bianconeri.

Visite e firma, Spalletti lo aspetta

Kolo Muani è stato accolto all'aeroporto di Caselle dai dirigenti bianconeri ed è subito partito in direzione J Medical per sostenere le visite mediche di rito. Poi, senza soluzione di continuità, arriverà la firma sul contratto, che sancirà il suo agognato ritorno alla Juve. Tutto condensato in poche ore per tentare di consegnare l'attaccante a Spalletti per la tournée estiva ad Hong Kong.

 

 

I termini dell'accordo con il Psg

La trattativa con il Psg è stata lunga e  non priva di asprezze, soprattutto con i vecchi dirigenti bianconeri, ma la soluzione stavolta è stata trovata sulla base di 38 milioni di euro, più 12 di bonus. La formula questa volta non lascia spazio a dubbi e ripensamenti: Muani arriva a titolo definitivo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Juve, Alajbegovic è arrivato a Torino: insieme a lui anche PjanicLa Juve accelera per il portiere, Vicario ora è in pole: Suzuki resiste

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS