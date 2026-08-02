Kolo Muani sbarca a Caselle: il ritorno alla Juventus è realtà

Il lungo inseguimento è finalmente terminato: Kolo Muani tornerà ad essere un giocatore della Juventus . L'attaccante francese è sbarcato questa mattina a Torino e in giornata si legherà nuovamente ai bianconeri.

Kolo Muani è stato accolto all'aeroporto di Caselle dai dirigenti bianconeri ed è subito partito in direzione J Medical per sostenere le visite mediche di rito. Poi, senza soluzione di continuità, arriverà la firma sul contratto, che sancirà il suo agognato ritorno alla Juve. Tutto condensato in poche ore per tentare di consegnare l'attaccante a Spalletti per la tournée estiva ad Hong Kong.

I termini dell'accordo con il Psg

La trattativa con il Psg è stata lunga e non priva di asprezze, soprattutto con i vecchi dirigenti bianconeri, ma la soluzione stavolta è stata trovata sulla base di 38 milioni di euro, più 12 di bonus. La formula questa volta non lascia spazio a dubbi e ripensamenti: Muani arriva a titolo definitivo.