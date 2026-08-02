Juve, ufficiale l'acquisto di Alajbegovic: cifre e dettagli dell'affare
Ora è ufficiale: Kerim Alajbegovic è un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero ha formalizzato l'acquisto dell'esterno offensivo bosniaco, prelevato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen. Classe 2007, si è già messo in mostra con la sua nazionale, recitando un ruolo da protagonista ai playoff dello scorso marzo contro l'Italia di Gattuso e agli ultimi Mondiali americani.
Juve, ufficiale l'acquisto di Kerim Alajbegovic
Questo l'annuncio ufficiale della società bianconera dopo visite mediche e firma: "La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031. Benvenuto alla Juventus, Kerim!".
Le cifre dell'affare Alajbegovic
"Juventus Football Club S.p.A. - scrive nel suo classico report il club bianconero (quotato in borsa) - comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".
Alajbegovic, caratteristiche e carriera del neo acquisto della Juve
"Esterno offensivo ambidestro, - si legge nel comunicato ufficiale della Juve - nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, Alajbegović arriva a Torino dopo un'esperienza da protagonista in Austria con la maglia del Salisburgo. Un’annata importante che lo ha visto collezionare 44 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da 13 reti e 4 assist, confermando un'evoluzione costante e un impatto immediato ad alti livelli.
Un profilo dinamico e versatile, abile nella gestione del pallone negli spazi stretti; la sua capacità di calciare con naturalezza con entrambi i piedi gli permette di essere imprevedibile su entrambe le fasce, dove ama puntare l'avversario per creare superiorità numerica.
Cresciuto nei settori giovanili di Colonia prima e Bayer Leverkusen poi, in Germania ha completato la prima fase della sua maturazione, arrivando fino alla prima squadra e collezionando le prime prestigiose chiamate tra Bundesliga e Champions League. Nonostante la giovanissima età, Kerim vanta già una solida dimensione internazionale. Dopo aver fatto tutta la trafila con le selezioni giovanili della Bosnia ed Erzegovina, ne è diventato rapidamente un punto di riferimento fino a conquistare l'esordio con la Nazionale maggiore, con cui conta 11 presenze e 2 reti, tra cui un gol di rilievo firmato nella fase finale dell'ultimo Mondiale.
Un talento puro, di grande personalità e prospettiva, pronto ora a mettere le sue qualità al servizio della causa bianconera".
Ora è ufficiale: Kerim Alajbegovic è un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero ha formalizzato l'acquisto dell'esterno offensivo bosniaco, prelevato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen. Classe 2007, si è già messo in mostra con la sua nazionale, recitando un ruolo da protagonista ai playoff dello scorso marzo contro l'Italia di Gattuso e agli ultimi Mondiali americani.
Juve, ufficiale l'acquisto di Kerim Alajbegovic
Questo l'annuncio ufficiale della società bianconera dopo visite mediche e firma: "La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031. Benvenuto alla Juventus, Kerim!".
Le cifre dell'affare Alajbegovic
"Juventus Football Club S.p.A. - scrive nel suo classico report il club bianconero (quotato in borsa) - comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".