Juve, ufficiale l'acquisto di Alajbegovic: cifre e dettagli dell'affare

"Esterno offensivo ambidestro, - si legge nel comunicato ufficiale della Juve - nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, Alajbegović arriva a Torino dopo un'esperienza da protagonista in Austria con la maglia del Salisburgo. Un’annata importante che lo ha visto collezionare 44 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da 13 reti e 4 assist, confermando un'evoluzione costante e un impatto immediato ad alti livelli.

Cresciuto nei settori giovanili di Colonia prima e Bayer Leverkusen poi, in Germania ha completato la prima fase della sua maturazione, arrivando fino alla prima squadra e collezionando le prime prestigiose chiamate tra Bundesliga e Champions League. Nonostante la giovanissima età, Kerim vanta già una solida dimensione internazionale. Dopo aver fatto tutta la trafila con le selezioni giovanili della Bosnia ed Erzegovina, ne è diventato rapidamente un punto di riferimento fino a conquistare l'esordio con la Nazionale maggiore, con cui conta 11 presenze e 2 reti, tra cui un gol di rilievo firmato nella fase finale dell'ultimo Mondiale.

Un talento puro, di grande personalità e prospettiva, pronto ora a mettere le sue qualità al servizio della causa bianconera".