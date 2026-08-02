Kolo Muani alla Juve, è ufficiale: i dettagli dell'affare

Kolo Muani alla Juve: l'annuncio del PSG

Di seguito, infatti, il comunicato ufficiale: "Il Paris Saint-Germain annuncia oggi il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus FC. Nato a Bondy (nella periferia nord-orientale di Parigi), Kolo Muani è entrato a far parte dell'accademia dell'FC Nantes nel 2015, dopo aver militato in diverse squadre della regione Île-de-France durante l'infanzia. Il suo debutto da professionista è avvenuto il 30 novembre 2018, in una partita di Ligue 1 in trasferta contro l'AS Saint-Étienne. Nella stagione successiva, Kolo Muani è stato ceduto in prestito all'US Boulogne Côte d'Opale, dove ha collezionato 14 presenze nella terza divisione francese, realizzando tre gol e cinque assist. Al suo ritorno a Nantes in vista della stagione 2020-2021, è diventato un titolare fisso per i Canarini, disputando 40 partite in tutte le competizioni, segnando 10 gol e fornendo nove assist. Nella stagione 2021-2022, Kolo Muani ha disputato un'altra stagione di successo, collezionando 41 presenze, 13 gol, 7 assist e conquistando la Coppa di Francia, prima di approdare all'Eintracht Francoforte, dove si è rapidamente affermato come giocatore chiave, realizzando 23 reti in 46 partite nella stagione 2022-2023. Il 1° settembre 2023, Kolo Muani ha firmato per il Paris Saint-Germain. L'attaccante non ha impiegato molto a brillare con i Rouge et Bleu, segnando il suo primo gol e il suo primo assist per il club contro l'Olympique de Marseille nello stesso mese, poche settimane prima di realizzare un altro gol importante in una partita di UEFA Champions League contro il Milan al Parco dei Principi. Oltre al suo bottino di 11 gol e 7 assist in 54 presenze con il Paris Saint-Germain, Kolo Muani ha aggiunto tre trofei alla sua collezione: una tripletta Ligue 1 / Coppa di Francia / Trophée des Champions. Arrivato in prestito alla Juventus nella finestra di mercato invernale 2024-2025, 'RKM' è diventato presto un elemento fondamentale della rosa bianconera, collezionando 10 gol e 3 assist in 22 presenze e contribuendo così al quarto posto in Serie A e alla qualificazione alla UEFA Champions League. Dopo quel convincente periodo in prestito, il nativo di Bondy si è trasferito al Tottenham Hotspur, club della Premier League, dove ha trascorso l'intera stagione 2025-2026. Con gli Spurs ha disputato 41 partite, realizzando cinque gol – di cui quattro in UEFA Champions League – e cinque assist in tutte le competizioni. Nel frattempo, dopo aver ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore francese nel settembre 2022, Kolo Muani ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA di quell'anno in Qatar, dove il suo momento clou è stato il gol segnato nella semifinale contro il Marocco. A 27 anni, il francese vanta attualmente 32 presenze e nove gol con la maglia dei Bleus. Kolo Muani è quindi pronto a tornare alla Juventus, dopo la sua prima esperienza a Torino nel 2025. Il Paris Saint-Germain desidera ringraziare Randal e augurargli tutto il meglio per il futuro".