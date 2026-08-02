Kolo Muani alla Juve, è ufficiale: i dettagli dell'affare
Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus. L'attaccante francese è atterrato in mattinata a Caselle per svolgere le visite mediche con il club bianconero al J medical, ha firmato il contratto e la società parigina ha anticipato la Vecchia signora nell'annuncio, da cui è arrivato poco dopo.
Kolo Muani alla Juve: l'annuncio del PSG
Di seguito, infatti, il comunicato ufficiale: "Il Paris Saint-Germain annuncia oggi il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus FC. Nato a Bondy (nella periferia nord-orientale di Parigi), Kolo Muani è entrato a far parte dell'accademia dell'FC Nantes nel 2015, dopo aver militato in diverse squadre della regione Île-de-France durante l'infanzia. Il suo debutto da professionista è avvenuto il 30 novembre 2018, in una partita di Ligue 1 in trasferta contro l'AS Saint-Étienne. Nella stagione successiva, Kolo Muani è stato ceduto in prestito all'US Boulogne Côte d'Opale, dove ha collezionato 14 presenze nella terza divisione francese, realizzando tre gol e cinque assist. Al suo ritorno a Nantes in vista della stagione 2020-2021, è diventato un titolare fisso per i Canarini, disputando 40 partite in tutte le competizioni, segnando 10 gol e fornendo nove assist. Nella stagione 2021-2022, Kolo Muani ha disputato un'altra stagione di successo, collezionando 41 presenze, 13 gol, 7 assist e conquistando la Coppa di Francia, prima di approdare all'Eintracht Francoforte, dove si è rapidamente affermato come giocatore chiave, realizzando 23 reti in 46 partite nella stagione 2022-2023. Il 1° settembre 2023, Kolo Muani ha firmato per il Paris Saint-Germain. L'attaccante non ha impiegato molto a brillare con i Rouge et Bleu, segnando il suo primo gol e il suo primo assist per il club contro l'Olympique de Marseille nello stesso mese, poche settimane prima di realizzare un altro gol importante in una partita di UEFA Champions League contro il Milan al Parco dei Principi. Oltre al suo bottino di 11 gol e 7 assist in 54 presenze con il Paris Saint-Germain, Kolo Muani ha aggiunto tre trofei alla sua collezione: una tripletta Ligue 1 / Coppa di Francia / Trophée des Champions. Arrivato in prestito alla Juventus nella finestra di mercato invernale 2024-2025, 'RKM' è diventato presto un elemento fondamentale della rosa bianconera, collezionando 10 gol e 3 assist in 22 presenze e contribuendo così al quarto posto in Serie A e alla qualificazione alla UEFA Champions League. Dopo quel convincente periodo in prestito, il nativo di Bondy si è trasferito al Tottenham Hotspur, club della Premier League, dove ha trascorso l'intera stagione 2025-2026. Con gli Spurs ha disputato 41 partite, realizzando cinque gol – di cui quattro in UEFA Champions League – e cinque assist in tutte le competizioni. Nel frattempo, dopo aver ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore francese nel settembre 2022, Kolo Muani ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA di quell'anno in Qatar, dove il suo momento clou è stato il gol segnato nella semifinale contro il Marocco. A 27 anni, il francese vanta attualmente 32 presenze e nove gol con la maglia dei Bleus. Kolo Muani è quindi pronto a tornare alla Juventus, dopo la sua prima esperienza a Torino nel 2025. Il Paris Saint-Germain desidera ringraziare Randal e augurargli tutto il meglio per il futuro".
La nota della Juve sull'arrivo di Kolo Muani
A stretto giro, anche la Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Kolo Muani. "Dopo l'ottima esperienza in prestito di inizio 2025, ora Randal Kolo Muani è ufficialmente un giocatore della Juventus" si legge sul sito bianconero. Classe 1998, cresciuto nel Nantes, Kolo Muani dopo la squadra dei "Canaris" ha militato all'Eintracht Francoforte, prima di passare nel 2023 al PSG e, nella prima metà del 2025, alla Juventus in prestito per sei mesi. Una parentesi in bianconero che garantì un apporto immediato e decisivo in quel finale di stagione: per lui complessivamente 22 partite indossando la maglia del nostro Club con 10 gol e 3 assist, molti dei quali fondamentali ai fini della conquista dei tre punti. Lo scorso anno invece l'avventura in prestito in Premier League con la maglia del Tottenham, con 41 presenze in totale.Kolo Muani arriva così ad arricchire il parco attaccanti a disposizione di mister Spalletti e del suo staff. Un giocatore nel pieno della maturità che ha sempre dimostrato professionalità e grandi qualità. sia dentro che fuori dal campo. "Bentornato, Randal, da parte di tutta la famiglia bianconera!".
I dettagli dell'accordo
Nella nota della Juve, anche tutte le cifre dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Randal Kolo Muani a fronte di un corrispettivo di € 38 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 12 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".