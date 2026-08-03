Adesso la Juve deve cedere. David, Zhegrova e Koopmeiners: l’idea è un tesoretto

TORINO - Obiettivo 80 milioni. La Juve deve fare cassa, passaggio necessario per affrontare la seconda fase del mercato che dovrà portare altri innesti nel gruppo di Luciano Spalletti: almeno un attaccante di peso e un portiere ma pure un centrale di difesa e un centrocampista. «Abbiamo ancora tanto da fare, soprattutto sulle uscite, e non facile» rileva infatti l’amministratore delegato bianconero, Giovanni Carnevali. È l’ora delle cessioni e la prova non è semplice per la Continassa: tanti sono i giocatori in bilico nel nome dell’equilibrio dei conti e del rispetto dei parametri del Fair Play finanziario Uefa così i dirigenti puntano a realizzare un tesoretto da poter utilizzare per finanziare il mercato. Avvertenza: non è scontato riuscire a concretizzare gli addii e, di conseguenza, realizzare gli incassi auspicati. In alcuni casi, come quello di Gleison Bremer, uno dei più gettonati a inizio estate alla partenza, non sono arrivate offerte adeguate o ritenute interessanti (il Galatasaray, pur con una proposta al brasiliano di un contratto da 8 milioni netti a stagione); stesso discorso per Cambiaso. I potenziali rumors di mercato per Khéphren Thuram, nei radar di diversi club inglesi e sacrificabile per 40-45 milioni, sono invece frenati da un infortunio al ginocchio che lo costringe tuttora ai box.