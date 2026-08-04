Pazza idea Suzuki: il Psg può comprarlo e prestarlo alla Juve

Il tema portieri in casa Juve è un vero e proprio intrigo. E per conoscerne il finale, servirà ancora qualche giorno, visto che uno degli incastri immaginati e condivisi a Torino non è di facile realizzazione: ci riferiamo al possibile arrivo in prestito di Suzuki dal Psg . Il club francese ha infatti avviato una trattativa con il Parma per acquistare il portiere giapponese, valutato 30 milioni di euro . Dopo gli investimenti in attacco, la Juve non riesce a coprire questa cifra e così ha pensato ad una soluzione low cost, nel caso in cui il Psg non riuscisse a cedere Chevalier, e potendo sfruttare la volontà del giapponese di giocare titolare.

Le prestazioni di Suzuki al Mondiale con il Giappone hanno conquistato i transalpini che, con due portieri importanti in rosa, potrebbero però correre il rischio di trovarsi con un reparto troppo affollato. Da qui nasce l’idea di un prestito alla Juve. I due club ne hanno parlato anche in occasione delle discussioni per l’acquisto di Kolo Muani . Un dialogo fitto e costruttivo, riaperto dopo la lunga mediazione diplomatica di Carnevali. Ricucire il rapporto con i francesi, dopo le frizioni dello scorso anno, è stato sicuramente il lavoro più impegnativo per l’ad bianconero che ora, insieme a Massara , valuta anche la carta del prestito.

Vicario già prenotato

Suzuki a Torino avrebbe il posto da titolare garantito e lavorerebbe con un allenatore che anche pubblicamente gli ha ribadito tutta la propria stima. Tra l’altro, non sarebbe neanche la prima volta che una squadra importante scelga un portiere in prestito: alla Roma, ad esempio, era successo proprio con Szczesny, con Spalletti allenatore. L’alternativa pronta resta comunque Guglielmo Vicario. Il classe '96 del Tottenham è stato prenotato con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 15 milioni di euro. L’estremo difensore sbarcato in Premier League dall’Empoli nel giugno del 2023 è fuori dai piani degli Spurs e del tecnico De Zerbi: non è partito per la tournée per recuperare da un problema fisico, un infortunio alla caviglia ed è in attesa di novità sul suo futuro. Il suo obiettivo si conferma il ritorno in Italia e spera di poter indossare la maglia di una società di Serie A nella prossima stagione. Il Napoli, invece, tempo fa aveva proposto uno scambio con Milinkovic-Savic, ma gli inglesi hanno rifiutato l’offerta degli azzurri.

Di Gregorio verso la Premier

Il tempo in ogni caso stringe, manca sempre meno all’inizio della nuova stagione, e la volontà della Juve resta quella di consegnare molto presto a Spalletti il nuovo numero 1. Parallelamente però, la Signora lavora per trovare una sistemazione a Di Gregorio, che sicuramente ha degli interessamenti in Premier League. Il futuro di Perin resta quindi collegato anche a quello dell’ex Monza. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra il suo agente e i bianconeri proprio per valutare le prossime mosse. Spalletti considera l'ex portiere del Genoa, alla Juventus dal 2018, un leader dello spogliatoio e, per questo motivo, in caso di permanenza Perin potrebbe anche procedere con il rinnovo del contratto.