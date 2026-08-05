Juve, asse con il Psg per il prestito di Suzuki

TORINO - Non è ancora finita . La doppietta in attacco non ha chiuso il mercato della Juve , anzi. «Abbiamo due situazioni da completare» conferma Luciano Spalletti da Hong Kong . La prima è il portiere , casella ancora scoperta e provvisoriamente occupata da Di Gregorio , che oggi sarà titolare contro il Chelsea ma non lo sarà in stagione e ha estimatori (ancora da concretizzare) in Premier League . E allora i radar della Continassa restano puntati su due obiettivi: Suzuki e Vicario . Il portiere giapponese è il preferito del tecnico, e quella che sembrava una svolta clamorosa sta acquistando sempre più forza. Vale a dire che Suzuki può davvero arrivare alla Juve in prestito via… Paris Saint-Germain .

Juve-Suzuki, l'intrigo di mercato

Sì, non è fantascienza: il club bi-campione d’Europa è affascinato dal numero uno del Parma, 23 anni e dal futuro assicurato, e per questo ha offerto 33 milioni per fare bingo. Operazione non riuscita perché ne servono 35 ma anche per un fattore tutt’altro che secondario: Luis Enrique non può assicurargli quel posto da titolare, attualmente occupato da Safonov, che invece Spalletti gli garantirebbe. Ecco allora l’incastro: con i rapporti tra Continassa e Parigi tornati sereni, certificati dall’affare (seppur non semplice) Kolo Muani, si può pensare davvero a una sinergia. Il Paris acquisterebbe così Suzuki e lo “parcheggerebbe” in prestito alla Juve, con i bianconeri che avrebbero il portiere sognato senza investire una cifra al momento fuori dalle possibilità societarie. L’alternativa è già pronta e porta da Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham: l’azzurro arriverebbe in un secondo a Torino, anche se non tutte le riserve sul suo conto sono superate. Sarebbe un portiere di esperienza e una soluzione più sostenibile per la Continassa, che potrebbe apparecchiare l’affare con gli Spurs sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Più sfumati, Atubolou del Friburgo e Milinkovic-Savic del Napoli.