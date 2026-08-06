La priorità è il portiere
. E non lo è da oggi, ma subito dopo il doppio colpo Alajbegovic-Kolo Muani, Carnevali, Massara e Spalletti hanno continuato a muoversi con una logica stringente: i maggiori problemi della scorsa stagione erano suddivisi tra l’attacco sterile e una porta non esattamente blindata, nonostante la Juve
abbia comunque chiuso lo scorso campionato con la terza difesa. Ma ci sono stati errori addebitabili a esperienza e personalità. Ormai si sono convinti anche i più increduli e scettici rispetto al fatto che la Juventus stia vivendo ore di attesa con lo sguardo rivolto tra Parma e Parigi per Zion Suzuki
, il portiere che ai bianconeri piace parecchio, ma rispetto al quale non sono voluti entrare in conflitto con il Psg, che pure lo aveva individuato. C’è da dire che i numeri proposti dalla dirigenza qatariota-parigina (30-33 milioni di euro) non erano sostenibili a Torino, ma lo scenario che si è andato pian piano formando è quello che costituisce il palcoscenico di queste ore: il rapporto che il Ceo Carnevali ha meticolosamente ricucito con Parigi ha fatto nascere un dialogo su un passaggio di Suzuki al Psg e con un successivo prestito alla Juve per una stagione, in modo da costruire nell’arco di dodici mesi la strada per il giapponese sotto la Torre, capendo chi tra Chevalier e Safonov dovrà creargliela.
Ad ora questo è lo scenario più plausibile con la carta Vicario che resta sul tavolo, pronta ad essere calata visto che l’accordo con il Tottenham per il prestito c’è da tempo. Tutto sta a stappare la trattativa tra Parma e Psg, questo può accadere verosimilmente entro le prossime 48 ore. Per i romantici un dato che potrebbe quasi apparire come premonitore: i club in campo in questa vicenda Suzuki sono i tre che hanno costruito le 975 presenze della carriera di Gigi Buffon, icona della Juve e della Nazionale.