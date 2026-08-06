. E non lo è da oggi, ma subito dopo il doppio colpo Alajbegovic-Kolo Muani, Carnevali, Massara e Spalletti hanno continuato a muoversi con una logica stringente: i maggiori problemi della scorsa stagione erano suddivisi tra l’attacco sterile e una porta non esattamente blindata, nonostante la Juve abbia comunque chiuso lo scorso campionato con la terza difesa. Ma ci sono stati errori addebitabili a esperienza e personalità. Ormai si sono convinti anche i più increduli e scettici rispetto al fatto che la Juventus stia vivendo ore di attesa con lo, il portiere che ai bianconeri piace parecchio, ma rispetto al quale non sono voluti entrare in conflitto con il Psg, che pure lo aveva individuato. C’è da dire che i numeri proposti dalla dirigenza qatariota-parigina (30-33 milioni di euro) non erano sostenibili a Torino, ma lo scenario che si è andato pian piano formando è quello che costituisce il palcoscenico di queste ore: il rapporto che il Ceo Carnevali ha meticolosamente ricucito con Parigi ha fatto nascere un dialogo su un passaggio di Suzuki al Psg e con un successivo prestito alla Juve per una stagione, in modo da costruire nell’arco di dodici mesi la strada per il giapponese sotto la Torre, capendo chi tra Chevalier e Safonov dovrà creargliela.

Ad ora questo è lo scenario più plausibile con la carta Vicario che resta sul tavolo, pronta ad essere calata visto che l’accordo con il Tottenham per il prestito c’è da tempo. Tutto sta a stappare la trattativa tra Parma e Psg, questo può accadere verosimilmente entro le prossime 48 ore. Per i romantici un dato che potrebbe quasi apparire come premonitore: i club in campo in questa vicenda Suzuki sono i tre che hanno costruito le 975 presenze della carriera di Gigi Buffon, icona della Juve e della Nazionale.