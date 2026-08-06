La Juve riflette su Koopmeiners: l'idea è di un prestito. Anche David e Gatti possono salutare

Tentazione Kessie

A centrocampo ricordiamo sempre che se Kessie e il suo entourage abbasseranno un bel po' le pretese, la Signora ragionerebbe su una nuova offerta per un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione (Massara aveva avuto l’ivoriano al Milan). Tra Conceiçao e Zhegrova (rivitalizzato dal gol di ieri) uno potrebbe partire. Di David si è detto, potrebbe sentirsi stretto da Kolo e ragionare sull’addio. E anche per Gatti e Cabal si attendono nuove proposte.