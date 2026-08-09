Zirkzee-Juve, ecco quando i bianconeri puntano a chiudere con lo United

Zirkzee resta prenotato dalla Juve, ma prima i bianconeri vogliono chiudere per Suzuki dal Psg e Lucumì. L'accordo di massima tra i francesi e il Parma per il portiere è stato di fatto raggiunto sulla base di 33-35 milioni e, come raccontato anche sulle pagine di oggi, la Signora continua a lavorare per il prestito del giapponese: sono in corso dei dialoghi con il suo entourage. Per quanto riguarda invece il centrale colombiano, la Juve resta in stretto contatto con il Bologna per ridurre le distanze sulla valutazione del cartellino: i felsinei sono partiti da una richiesta di 25 milioni, mentre i bianconeri valutano il colombiano circa 17-18 milioni.