Juve, abbiamo un problema: Suzuki apprezza ma non ci sta. Il portiere ora chiede chiarezza

Zion Suzuki è l’uomo in copertina di questi giorni di mercato che, come da tradizione, abbassano le marce in attesa dell’ accelerazione di fine sessione . Il rimbalzo triangolare che aveva pochi (pochissimi) inguaribili ottimisti - o visionari - oggi ha una nutrita fila di adepti. Insomma ormai non si discute più se sia tutto vero: siamo passati ad una sfera superiore , quella che afferisce la personalità del calciatore coinvolto nell’operazione. Riepilogo: il Psg è ormai ai dettagli per definire con il Parma il passaggio di Suzuki alla corte di Luis Enrique . Quando gli accordi economici saranno definitivamente blindati , bonus compresi (e ci siamo), si tratterà di una operazione da 35 milioni . La Juve attende interessata che questo passaggio venga formalizzato perché poi potranno riannodare con Parigi i fili di un'idea nata a margine della definizione di Kolo Muani di ritorno in bianconero. Ovvero il prestito del portiere giapponese per una stagione .

Suzuki, la ricostruzione

Un passo indietro serve a rimettere in ordine passaggi e motivazioni di questo piccolo intrigo: il club bianconero aveva Suzuki in agenda (e Vicario fatto in prestito dal Tottenham, ma messo in stand-by dove finora è rimasto), ma si è immediatamente reso conto che il Parma non poteva discutere il prestito del giapponese. Se fosse uscito lo avrebbe solo venduto: e non a poco. Le relazioni rinate sull’asse Torino-Parigi hanno fatto sì che il tema finisse sul tavolo, intercettato anche l’interesse del Psg per il portiere del Parma. La prima intenzione è stata quella di non mettersi in competizione proprio dopo aver ritrovato la pace. E al tempo stesso, con realismo, i dirigenti bianconeri hanno anche capito che sul piano dei numeri non si poteva competere con il potentato di Al-Khelaifi, ancora più in questa fase. Però è nata l’opportunità: da una parte un club che vuole investire su un portiere e coglie l’attimo, ma sa di averne quattro in casa (Chevalier, Safonov, Longoni e Marin); dall’altra la Juve che Suzuki non può comprarlo, ma prenderlo in prestito sì. E questo a Parigi andrebbe più che bene oggi, in attesa di imbarcare il giapponese tra un anno.