Suzuki in 48 ore: la Juve vuole chiudere l'accordo

Le ore di Suzuki battono il tempo della verità. Psg e Parma hanno l’accordo fatto da qualche giorno sulla base di 35 milioni, l’ufficialità aspetta solo che maturi il tempo in cui si mettano a posto i dettagli della seconda parte dell’operazione , ovvero il prestito (secco) del giapponese alla Juve per un anno , opzione gradita anche ai parigini. Sicuramente sta influendo nella definizione complessiva dell’affare , nell’ultimo miglio, la determinazione del portiere giapponese. Sono state raccontate le iniziali perplessità di Suzuki , non sulla Juve , ma sul tecnicismo dell’ operazione in prestito . Tutte le parti in causa hanno chiarito al ragazzo che non c’era nessun segno di sfiducia, ma che la formula del trasferimento diventava una opportunità economico-finanziaria per la Juve e tecnica per il Psg che rinvierà l’arrivo di Zion a Parigi tra un anno sistemando prima Chevalier . Ora però il tempo delle riflessioni deve scadere : la Juve vuole fare il portiere tra domani e giovedì, si è sentita sufficientemente ottimista sull’ arrivo di Suzuki , l’ottimismo deve tramutarsi in contratti firmati .

La telefonata, il contatto che avevamo annunciato sul giornale di ieri, era atteso nella serata, deve esserci stato nella notte che ci siamo lasciati alle spalle. E sarà servito a capire, sgombrando gli ultimi dubbi. Sullo sfondo è sempre rimasto Vicario (l’accordo per il prestito con il Tottenham e diritto di riscatto a 15 milioni è fatto da tempo) e la candidatura di Trubin, ai 25 milioni chiesti dal Benfica sembra difficilmente percorribile. Chiaro che l’innesto di Suzuki richiederà l’uscita di De Gregorio. OM e Valencia stanno ragionando sul portiere avendone in scadenza e possono essere due opportunità per l’ex Monza. Quanto a Perin ci sarà da mettere in agenda il rinnovo: lui, se continua ad accettare il ruolo di secondo “speciale” perché poi offre importanti garanzie ed è uomo squadra, resta una risorsa a cui la Juve non rinuncia.