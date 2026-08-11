Suzuki in 48 ore: la Juve vuole chiudere l'accordo
Le ore di Suzuki battono il tempo della verità. Psg e Parma hanno l’accordo fatto da qualche giorno sulla base di 35 milioni, l’ufficialità aspetta solo che maturi il tempo in cui si mettano a posto i dettagli della seconda parte dell’operazione, ovvero il prestito (secco) del giapponese alla Juve per un anno, opzione gradita anche ai parigini. Sicuramente sta influendo nella definizione complessiva dell’affare, nell’ultimo miglio, la determinazione del portiere giapponese. Sono state raccontate le iniziali perplessità di Suzuki, non sulla Juve, ma sul tecnicismo dell’operazione in prestito. Tutte le parti in causa hanno chiarito al ragazzo che non c’era nessun segno di sfiducia, ma che la formula del trasferimento diventava una opportunità economico-finanziaria per la Juve e tecnica per il Psg che rinvierà l’arrivo di Zion a Parigi tra un anno sistemando prima Chevalier. Ora però il tempo delle riflessioni deve scadere: la Juve vuole fare il portiere tra domani e giovedì, si è sentita sufficientemente ottimista sull’arrivo di Suzuki, l’ottimismo deve tramutarsi in contratti firmati.
La telefonata, il contatto che avevamo annunciato sul giornale di ieri, era atteso nella serata, deve esserci stato nella notte che ci siamo lasciati alle spalle. E sarà servito a capire, sgombrando gli ultimi dubbi. Sullo sfondo è sempre rimasto Vicario (l’accordo per il prestito con il Tottenham e diritto di riscatto a 15 milioni è fatto da tempo) e la candidatura di Trubin, ai 25 milioni chiesti dal Benfica sembra difficilmente percorribile. Chiaro che l’innesto di Suzuki richiederà l’uscita di De Gregorio. OM e Valencia stanno ragionando sul portiere avendone in scadenza e possono essere due opportunità per l’ex Monza. Quanto a Perin ci sarà da mettere in agenda il rinnovo: lui, se continua ad accettare il ruolo di secondo “speciale” perché poi offre importanti garanzie ed è uomo squadra, resta una risorsa a cui la Juve non rinuncia.
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