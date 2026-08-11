Spalletti applaude la Juve e si tiene stretto Douglas Luiz: "Resta con noi"

L'allenatore bianconero elogia i suoi dopo il 2-0 rifilato al Palermo in amichevole e annuncia la permanenza a Torino del centrocampista brasiliano: i dettagli

2 min

Pubblicato il 11.08.2026, 17:00

juveSpallettiDouglas Luiz

PERTH (AUSTRALIA) - È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che commenta il successo della sua Juve in amichevole contro il Palermo: il 2-0 bianconero alla formazione allenata da Filippo Inzaghi lascia tante indicazioni positive al tecnico di Certaldo che chiude al meglio la tournée in Australia. "La partita mi è piaciuta, ho visto una squadra in fiducia", sottolinea Spalletti intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Spalletti e la Juve sotto il diluvio, l'allenamento a Perth prima dell'amichevole con il Palermo
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Juve, Spalletti si tiene stretto Douglas Luiz: "Resta qui"

"Lavoriamo per cercare gli equilibri, ho apprezzato il fatto che abbiamo giocato in velocità", aggiunge l'allenatore della Juve che poi si sbilancia sul mercato e su un giocatore in particolare, annunciando di fatto la sua permanzenza a Torino per la stagione ormai alle porte: "Douglas Luiz? Ha qualità, lo stiamo valutando ma è probabile che resterà qui mentre Yildiz si è sacrificato ed è una cosa che ci piace tanto. Kalulu out? Non preoccupa".

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