Spalletti applaude la Juve e si tiene stretto Douglas Luiz: "Resta con noi"

PERTH (AUSTRALIA) - È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che commenta il successo della sua Juve in amichevole contro il Palermo : il 2-0 bianconero alla formazione allenata da Filippo Inzaghi lascia tante indicazioni positive al tecnico di Certaldo che chiude al meglio la tournée in Australia. "La partita mi è piaciuta, ho visto una squadra in fiducia", sottolinea Spalletti intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Juve, Spalletti si tiene stretto Douglas Luiz: "Resta qui"

"Lavoriamo per cercare gli equilibri, ho apprezzato il fatto che abbiamo giocato in velocità", aggiunge l'allenatore della Juve che poi si sbilancia sul mercato e su un giocatore in particolare, annunciando di fatto la sua permanzenza a Torino per la stagione ormai alle porte: "Douglas Luiz? Ha qualità, lo stiamo valutando ma è probabile che resterà qui mentre Yildiz si è sacrificato ed è una cosa che ci piace tanto. Kalulu out? Non preoccupa".