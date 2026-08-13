Juve scatenata: Suzuki in chiusura, Lucumi in pugno. Poi Zirkzee e Kessie
Venti giorni alla fine del mercato. Una trattativa in pieno corso a cui la Juve ha continuato a lavorare per buona parte della giornata di ieri, finché poi non è arrivato il tempo della Supercoppa Europea che inevitabilmente ha fatto togliere al Psg la testa dalla vicenda Suzuki in bianconero. Salvo innesti suggeriti dalle uscite il mercato della Juventus è delineato. Il portiere e il difensore hanno il placet dichiarato di Luciano Spalletti. Capita l’impossibilità economica dell’affare Dibu Martinez (i cui 6,5 milioni di stipendio netti rappresentavano un fardello di non poco conto sui bilanci) il tecnico toscano ha messo il giapponese del Parma in cima al suo indice di gradimento. E anche per il difensore - nome e cognome: Jhon Lucumi - è stato lo stesso. Di più, la stima di Lucio per il difensore colombiano è arrivata al diretto interessato.
Juve, la scelta sulla punta
Il terzo tassello sarà un attaccante: e qui l’allenatore era partito con l’idea di un ariete, il dibattito interno ha portato a fare alcune valutazioni sulla opportunità di arrivare a Joshua Zirkzee in prestito: con Kolo Muani avrebbe complementarità tecnico-tattica, fisicamente non è un ariete ma l’olandese in area di rigore sa farsi rispettare. Ultima pedina, da valutare con la riabilitazione di Douglas Luiz - ma c’è sempre Koopmeiners in uscita - è il centrocampista: e qui bisogna capire se Franck Kessie resterà su piazza ancora e se deciderà di abbassare le pretese con il suo entourage. Alle cifre circolate finora la Juve non lo prende (e probabilmente nessuno in Italia) se le richieste si mitigheranno, il CFO Massara potrà far valere il rapporto con l’ivoriano avuto al Milan.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS