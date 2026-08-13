Juve scatenata: Suzuki in chiusura, Lucumi in pugno. Poi Zirkzee e Kessie 

Venti giorni alla fine del mercato. Una trattativa in pieno corso a cui la Juve ha continuato a lavorare per buona parte della giornata di ieri, finché poi non è arrivato il tempo della Supercoppa Europea che inevitabilmente ha fatto togliere al Psg la testa dalla vicenda Suzuki in bianconero. Salvo innesti suggeriti dalle uscite il mercato della Juventus è delineato. Il portiere e il difensore hanno il placet dichiarato di Luciano Spalletti. Capita l’impossibilità economica dell’affare Dibu Martinez (i cui 6,5 milioni di stipendio netti rappresentavano un fardello di non poco conto sui bilanci) il tecnico toscano ha messo il giapponese del Parma in cima al suo indice di gradimento. E anche per il difensore - nome e cognome: Jhon Lucumi - è stato lo stesso. Di più, la stima di Lucio per il difensore colombiano è arrivata al diretto interessato.