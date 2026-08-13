Koopmeiners può lasciare la Juve. Anche in prestito

L'avventura dell'olandese in bianconero sembra arrivata al capolinea

3 min

Pubblicato il 13.08.2026, 09:13

koopmeinersjuveoggi

Da pietra angolare di un progetto a tappabuchi il passo è breve. Teun Koopmeiners, pagato 54,7 milioni più 6 di bonus solamente due anni (solari) fa, è dietro nelle gerarchie della Juventus del centrocampo. Un po' a tutti, Arthur escluso: dopo Douglas Luiz, ma anche Locatelli e Thuram, senza contare McKennie che, con Alajbegovic spostato sulla trequarti, può rappresentare concorrenza in più in mezzo al campo. Così l'olandese è stato retrocesso a stopper di piede sinistro, neppur in una retroguardia a tre ma a quattro, il che significa essere bloccati sulla linea dei difensiva.

Responsabilità

È evidente che nella sua esperienza alla Juve ci sia stata troppa aspettativa sull'ex Atalanta. Un effetto domino che lo ha portato a un'involuzione netta rispetto a quanto visto a Bergamo: tante critiche, pochi gol, prestazioni incolori, un mix esplosivo che lo ha limitato enormemente. Questa però non sembra l'annata della rinascita, almeno non in bianconero. Diversi club hanno chiesto informazioni - aveva fatto un sondaggio anche il Napoli - ma l'idea sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo. Non facilmente fattibile, perché valutato circa 33 milioni e va evitata una minusvalenza. Troppo, più semplicevalutare l’uscita di Teun con un prestito con diritto di riscatto.

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Dove rinascere?

Così la sua avventura alla Juve sembra oramai al capolinea, seppur costosissimo in ammortamento e con uno stipendio da cinque milioni di euro all'anno. Non sarà facile trovargli una destinazione, ma è chiaro che per rivalutare (almeno parzialmente) il capitale qualcosa dovrà essere messo fra le perdite. In un mercato bloccato come quello attuale non ci sono grandi alternative. La speranza è quella di farlo rilanciare e poi eventualmente chiudere definitivamente la parentesi nella prossima estate. Resta da capire quale può essere il progetto tecnico in grado di supportarlo al meglio. 

 

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