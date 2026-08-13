Koopmeiners può lasciare la Juve. Anche in prestito
Da pietra angolare di un progetto a tappabuchi il passo è breve. Teun Koopmeiners, pagato 54,7 milioni più 6 di bonus solamente due anni (solari) fa, è dietro nelle gerarchie della Juventus del centrocampo. Un po' a tutti, Arthur escluso: dopo Douglas Luiz, ma anche Locatelli e Thuram, senza contare McKennie che, con Alajbegovic spostato sulla trequarti, può rappresentare concorrenza in più in mezzo al campo. Così l'olandese è stato retrocesso a stopper di piede sinistro, neppur in una retroguardia a tre ma a quattro, il che significa essere bloccati sulla linea dei difensiva.
Responsabilità
È evidente che nella sua esperienza alla Juve ci sia stata troppa aspettativa sull'ex Atalanta. Un effetto domino che lo ha portato a un'involuzione netta rispetto a quanto visto a Bergamo: tante critiche, pochi gol, prestazioni incolori, un mix esplosivo che lo ha limitato enormemente. Questa però non sembra l'annata della rinascita, almeno non in bianconero. Diversi club hanno chiesto informazioni - aveva fatto un sondaggio anche il Napoli - ma l'idea sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo. Non facilmente fattibile, perché valutato circa 33 milioni e va evitata una minusvalenza. Troppo, più semplicevalutare l’uscita di Teun con un prestito con diritto di riscatto.
Dove rinascere?
Così la sua avventura alla Juve sembra oramai al capolinea, seppur costosissimo in ammortamento e con uno stipendio da cinque milioni di euro all'anno. Non sarà facile trovargli una destinazione, ma è chiaro che per rivalutare (almeno parzialmente) il capitale qualcosa dovrà essere messo fra le perdite. In un mercato bloccato come quello attuale non ci sono grandi alternative. La speranza è quella di farlo rilanciare e poi eventualmente chiudere definitivamente la parentesi nella prossima estate. Resta da capire quale può essere il progetto tecnico in grado di supportarlo al meglio.
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