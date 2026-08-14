Juve, una squadra da vendere con Nico Gonzalez e Koopmeiners in testa

Un'intera formazione di troppo. La Juventus in questo mercato ha ceduto sì Joao Mario e Adzic verso Fiorentina e Sassuolo, ma ha ancora nove calciatori da dover far uscire. Molti dei quali arrivati nell'estate della grande epurazione, quella con Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Il principale attore di questa vicenda è certamente Teun Koopmeiners, per cui non ci sono offerte al momento. Ieri è rientrato invece Nico Gonzalez, che due estati fa era arrivato per 8 milioni più 25 di riscatto, 5 di bonus e 3,1 di oneri accessori, mentre ora non ci sono proposte nemmeno per i 25. La scorsa stagione con l'Atletico Madrid è stata più che discreta, tanto che Diego Simeone vorrebbe riconfermarlo, ma a cifre differenti rispetto a quelle che ha in mente la dirigenza bianconera. Insomma, sarebbe una minusvalenza quasi certa che non è possibile permettersi, ma nemmeno tenere Nico - in un ruolo dove è stato acquisito anche Alajbegovic - sarebbe forse troppo costoso.