Lucumi alla Juve, è fatta: domenica le visite mediche

Jhon Lucumi è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus . È fatta per il trasferimento in bianconero del difensore colombiano, in arrivo dal Bologna per 20 milioni di euro più bonus . Programmate le visite mediche del calciatore colombiano.

Jhon Lucumi alla Juve, programmate le visite mediche

Jhon Lucumi alla Juventus, è fatta. Il Bologna ha accettato la proposta economica della Vecchia Signora per il difensore colombiano, da tempo inseguito dal tandem Carnevali-Massara e fortemente voluto da Luciano Spalletti per completare il pacchetto arretrato bianconero. Andrà ad affiancare Bremer e Kelly in zona centrale, in attesa di capire quale sarà il futuro di Gatti e Rugani. Kalulu, invece, il jolly difensivo. Lucumi sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di domenica, per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Juve.