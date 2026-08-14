Lucumi alla Juve, è fatta: domenica le visite mediche

I bianconeri stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli con il Bologna: il difensore sarà a disposizione di Spalletti per la prima di campionato

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Pubblicato il 14.08.2026, 15:21

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Jhon Lucumi è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. È fatta per il trasferimento in bianconero del difensore colombiano, in arrivo dal Bologna per 20 milioni di euro più bonus. Programmate le visite mediche del calciatore colombiano.

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Jhon Lucumi alla Juve, programmate le visite mediche

Jhon Lucumi alla Juventus, è fatta. Il Bologna ha accettato la proposta economica della Vecchia Signora per il difensore colombiano, da tempo inseguito dal tandem Carnevali-Massara e fortemente voluto da Luciano Spalletti per completare il pacchetto arretrato bianconero. Andrà ad affiancare Bremer e Kelly in zona centrale, in attesa di capire quale sarà il futuro di Gatti e Rugani. Kalulu, invece, il jolly difensivo. Lucumi sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di domenica, per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Juve.

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