Lucumi alla Juve, è fatta: domenica le visite mediche
Jhon Lucumi è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. È fatta per il trasferimento in bianconero del difensore colombiano, in arrivo dal Bologna per 20 milioni di euro più bonus. Programmate le visite mediche del calciatore colombiano.
Jhon Lucumi alla Juve, programmate le visite mediche
Jhon Lucumi alla Juventus, è fatta. Il Bologna ha accettato la proposta economica della Vecchia Signora per il difensore colombiano, da tempo inseguito dal tandem Carnevali-Massara e fortemente voluto da Luciano Spalletti per completare il pacchetto arretrato bianconero. Andrà ad affiancare Bremer e Kelly in zona centrale, in attesa di capire quale sarà il futuro di Gatti e Rugani. Kalulu, invece, il jolly difensivo. Lucumi sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di domenica, per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Juve.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS