Oltre Vicario e Suzuki: per la porta della Juve spunta un nome nuovo

Il dietrofront del Psg è stato inatteso e spiazzante, di quelli che, per tempistiche e modalità, verranno ricordati a lungo. Soprattutto perché è arrivato dopo l’operazione Kolo Muani a titolo definitivo e il lavoro diplomatico di Carnevali e Massara, determinante per mettere da parte le tensioni nate un anno fa sull'asse Torino-Parigi. Alla Juve, insomma, non si aspettavano una frenata del genere sul fronte Suzuki. La tensione respirata negli ultimi giorni è figlia proprio del fatto che la Signora aveva ottenuto la parola dei francesi per il prestito secco di un anno del giapponese e, contestualmente, la disponibilità del portiere a vestire la maglia bianconera fino al prossimo giugno. Ma le promesse fatte e ribadite non sono bastate per arrivare giovedì alla stretta di mano finale.