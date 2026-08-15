Colpo di scena, salta l'arrivo di Suzuki al Psg: c'è l'Aston Villa. E la Juve...
Colpo di scena nella trattativa tra il Parma e il Psg per il passaggio di Zion Suzuki a Parigi: il portiere 23enne ha bloccato a sorpresa le trattative in corso (e ormai ben avviate) tra le due società. La decisione è stata dello stesso portiere che preferirebbe a parità di condizioni il trasferimento all'Aston Villa che, in un primo momento, aveva offerto 41 milioni. Una scelta personale che ha colto tutti di sorpresa.
Suzuki all'Aston Villa: cosa accade con il Dibu Martinez e perché la Juve è interessata
Adesso cambiano tutti gli scenari con la Juventus alla finestra, pronta a tornare prepotentemente - secondo quanto riportato dai media inglesi - sul Dibu Martinez in caso di approdo dello stesso Suzuki ai Villains. Il nazionale argentino, di fatto, perderebbe il posto da titolare e non gradirebbe il demansionamento a portiere di riserva. Tutto torna in gioco con Suzuki vero protagonista di questa ultima parte di calciomercato.
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