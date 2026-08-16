Juve, arriva la svolta per il portiere: "Nuova offerta all'Aston Villa per Martinez"

La Juventus alza il pressing per Emiliano Martinez. Il club bianconero ha presentato una nuova proposta economica all'Aston Villa e la distanza tra domanda e offerta si è ulteriormente ridotta. Secondo quanto riferito da The Athletic, la Juve sarebbe pronta a mettere sul tavolo 7 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

Una cifra ancora inferiore ai 10 milioni di euro garantiti richiesti dall'Aston Villa, ma che testimonia come le parti siano ormai più vicine. Martinez, dal canto suo, vuole lasciare il club inglese durante questa sessione di mercato. L'Aston Villa, intanto, sarebbe a un passo dall'accordo con il Parma per l'acquisto del portiere giapponese Zion Suzuki , elemento che potrebbe favorire ulteriormente la partenza dell'argentino.

Martinez, l'addio all'Aston Villa non è mai stato così vicino

Quella attuale è la seconda estate consecutiva in cui Martinez si trova al centro di voci di mercato che lo accostano a un addio all'Aston Villa. Stavolta, però, il trasferimento potrebbe concretizzarsi. La scorsa estate era stato il Manchester United a trattare il portiere argentino, arrivando a presentare un'offerta per il prestito nelle fasi finali della finestra di mercato. La proposta era stata però respinta.

Martinez è legato all'Aston Villa da un contratto fino al 2029, dopo il rinnovo firmato nell'agosto 2024. Nell'ultima stagione ha collezionato 44 presenze in tutte le competizioni, contribuendo al quarto posto della squadra in Premier League e al percorso europeo del club.

Il portiere è inoltre un punto fermo della nazionale argentina. È arrivato all'Aston Villa dall'Arsenal nel settembre 2020 e, da allora, ha totalizzato 256 presenze con la maglia del club.

Un'eventuale partenza di Martinez rappresenterebbe un altro importante cambiamento nell'estate dell'Aston Villa, che ha già salutato diversi giocatori di primo piano, tra cui Morgan Rogers, Youri Tielemans e Lucas Digne.

La Juventus, intanto, continua a spingere. La trattativa è entrata nella fase decisiva e la porta bianconera, ancora senza un nuovo titolare, potrebbe presto avere il suo nuovo numero uno.