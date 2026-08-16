Suzuki all'Aston Villa: spuntano tre retroscena sull'affare. E perché il Dibu Martinez ora costa meno per la Juve

Zion Suzuki va all'Aston Villa per 30 milioni di euro più 5 di bonus. Si tratta di un affare fortemente voluto dal portiere giapponese, determinato ad avere un ruolo centrale in questa nuova avventura. È stato infatti lui a dire no al Psg che, dopo il mancato prestito alla Juve, aveva deciso di farlo valutare da Luis Enrique in allenamento prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. L'espressa richiesta del tecnico spagnolo di studiarlo per un periodo ha fatto saltare però tutti i piani, visto che l'ormai ex Parma non voleva rischiare di vivere un ruolo marginale. L'Aston Villa voleva Suzuki già da giugno e ha ottimi rapporti con l'entourage del portiere: i contatti, quindi, non si sono mai realmente interrotti e si sono intensificati proprio dopo il mancato prestito alla Juve. Per il club bianconero, da ieri, è tornato quindi d'attualità Dibu Martinez.