Lucumi, è il grande giorno: la Juve abbraccia il suo difensore. Visite mediche e firma sul contratto 

È il giorno di Jhon Lucumi in casa Juventus . Il difensore colombiano, acquistato dal Bologna per 20 milioni di euro più bonus , è arrivato alla Continassa nel primo pomeriggio odierno, per poi trasferirsi al J Medical per le visite mediche di rito. Una volta terminato il ciclo di test, farà ritorno proprio alla Continassa per apporre la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero.

Juve, ecco Jhon Lucumi: è il giorno della firma per il difensore colombiano

La Juventus ha un nuovo difensore. Sbarcato all'ombra della Mole in una calda domenica torinese, Jhon Lucumi si è presentato al J Medical per sottoporsi ai test fisici e atletici. Il colombiano andrà a rinforzare il pacchetto arretrato della squadra di Luciano Spalletti, affiancando calciatori come Kelly, Bremer e Gatti, e sarà subito a disposizione dello staff tecnico bianconero. Domani, la Vecchia Signora sarà impegnata nel test in famiglia con la Next Gen, mentre domenica allo "Stirpe" di Frosinone sfiderà l'undici allenato da Massimiliano Alvini, neopromosso in Serie A. Lucumi-Juve, si parte: a breve l'ufficialità.