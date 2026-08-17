La Juve e i dubbi su Dibu Martinez, la trattativa si blocca. Ecco perché Vicario ora è sempre più vicino

La ricerca del portiere in casa Juventus è arrivata alla svolta finale: Guglielmo Vicario è il prescelto della Signora per la stagione che sta per cominciare. L'estremo difensore classe 1996 è sempre rimasto prenotato da Massara e Carnevali, un piano B da attivare in caso di naufragio della prima opzione. E così è stato: dopo il mancato prestito di Suzuki dal Psg, d’accordo con l’Aston Villa, i bianconeri hanno ripreso i contatti per il portiere italiano di proprietà del Tottenham. La formula concordata dalla Continassa è quella del prestito con diritto di riscatto per 15 milioni di euro. Gli Spurs vorrebbero un prestito oneroso; di certo, la volontà dell'ex Empoli di tornare in Italia e di vestire la maglia della Juve ha giocato un ruolo fondamentale in questa fase. L’arrivo di Vicario in prestito permette poi ai bianconeri di guardare sempre con grande interesse a giugno 2027 quando, per esempio, Alisson andrà in scadenza con il Liverpool. E proprio il brasiliano, ex Roma, è stato a lungo nei pensieri di Spalletti dalla fine del campionato scorso.