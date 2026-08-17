Juve, adesso servono le cessioni: dopo il colpo Lucumi ecco chi rischia e chi andrà via
Luciano Spalletti ha la spalla perfetta per Gleison Bremer. Jhon Lucumi è arrivato a Torino ieri, nel primo pomeriggio, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quadriennale che lo legherà alla Juventus. Ventottenne, colombiano, approda alla Continassa dal Bologna per 20 milioni di euro più 2 di bonus. Un acquisto funzionale per Spalletti, gran bel rinforzo per puntellare una difesa che in passato in troppe circostanze ha dimostrato di non avere grandi punti di riferimento. Lucumi è forte fisicamente, veloce, fa dell'anticipo la sua caratteristica principale, praticamente il centrale perfetto per cercare di pressare in avanti e alzare il baricentro, aggiungendo caratteristiche differenti rispetto a quelle degli altri difensori già in rosa. Va da sé che il suo arrivo apre a un interrogativo: chi saluterà adesso il bianconero, considerando che Kelly può avere mercato in Premier League e Koopmeiners è stato retrocesso più volte sulla linea difensiva pur di concedergli spazio? L'olandese ha qualche interessamento, tutti in prestito con diritto di riscatto - nemmeno troppo semplice - ma la speranza è quella di fare cassa in qualche modo.
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