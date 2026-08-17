Lucumi è un giocatore della Juve: il comunicato e le cifre dell'acquisto dal Bologna
Jhon Lucumi è ufficialmente un giocatore della Juventus. Ad averne dato notizia è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Il difensore colombiano arriva dal Bologna a titolo definitivo per 19,5 milioni di euro (pagabili in tre esercizi), e ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2030.
Lucumi alla Juventus: contratto fino al 2030
"Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030". Si apre così il comunicato della Juventus relativo all'acquisto del difensore. Ventotto anni, con la maglia del Bologna Lucumi ha totalizzato 123 presenze in Serie A, nelle quali ha segnato un gol e servito tre assist. Considerando anche la precedente esperienza al Genk, il giocatore ha registrato anche 18 partite in Europa League e 13 in Champions.
Lucumi alla Juve: le cifre
La Juventus ha inoltre reso note le cifre dell'accordo raggiunto con il Bologna per il trasferimento del giocatore: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jhon Janer Lucumí Bonilla, a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a €0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di
determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".
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