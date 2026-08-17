Lucumi è un giocatore della Juve: il comunicato e le cifre dell'acquisto dal Bologna

Jhon Lucumi è ufficialmente un giocatore della Juventus. Ad averne dato notizia è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Il difensore colombiano arriva dal Bologna a titolo definitivo per 19,5 milioni di euro (pagabili in tre esercizi), e ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2030.

Lucumi alla Juventus: contratto fino al 2030 "Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030". Si apre così il comunicato della Juventus relativo all'acquisto del difensore. Ventotto anni, con la maglia del Bologna Lucumi ha totalizzato 123 presenze in Serie A, nelle quali ha segnato un gol e servito tre assist. Considerando anche la precedente esperienza al Genk, il giocatore ha registrato anche 18 partite in Europa League e 13 in Champions.