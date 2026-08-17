Juve, Vicario è arrivato a Torino: ecco il nuovo portiere per Spalletti

Guglielmo Vicario è arrivato a Torino ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Juventus . Il portiere classe 1996 lascia il Tottenham per approdare in bianconero e mettersi a disposizione di Luciano Spalletti , che potrà contare sul portiere ex Empoli in vista dell'inizio della nuova stagione.

Juve, Vicario è arrivato a Torino: i dettagli dell'operazione

L'operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. Non è previsto alcun obbligo di acquisto: la Juventus avrà quindi la possibilità di valutare il rendimento del giocatore nel corso della stagione prima di decidere se procedere con il trasferimento a titolo definitivo. Vicario è arrivato in città in queste ore e nelle prossime completerà gli ultimi passaggi prima di unirsi al gruppo bianconero. Per lui si apre così un nuovo capitolo della carriera, questa volta con la maglia della Juventus.

I numeri di Vicario con il Tottenham

Nei suoi anni in Inghilterra ha collezionato 117 presenze con il Tottenham in tutte le competizioni, vincendo anche l'Europa League nell'annata 2024/25. Era arrivato nel 2023 dall'Empoli per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro.