Juve, Vicario è arrivato a Torino: ecco il nuovo portiere per Spalletti

L'estremo difensore è atterrato in Italia ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del club bianconero: i dettagli

2 min

Pubblicato il 17.08.2026, 17:49 (Aggiornato il 17.08.2026, 18:38)

vicariojuveTottenham

Guglielmo Vicario è arrivato a Torino ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Juventus. Il portiere classe 1996 lascia il Tottenham per approdare in bianconero e mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, che potrà contare sul portiere ex Empoli in vista dell'inizio della nuova stagione.

 

Juve, Vicario è arrivato a Torino: i dettagli dell'operazione

L'operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. Non è previsto alcun obbligo di acquisto: la Juventus avrà quindi la possibilità di valutare il rendimento del giocatore nel corso della stagione prima di decidere se procedere con il trasferimento a titolo definitivo. Vicario è arrivato in città in queste ore e nelle prossime completerà gli ultimi passaggi prima di unirsi al gruppo bianconero. Per lui si apre così un nuovo capitolo della carriera, questa volta con la maglia della Juventus.

I numeri di Vicario con il Tottenham

Nei suoi anni in Inghilterra ha collezionato 117 presenze con il Tottenham in tutte le competizioni, vincendo anche l'Europa League nell'annata 2024/25. Era arrivato nel 2023 dall'Empoli per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro.

 

 

Tutte le news
Calciomercato Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS