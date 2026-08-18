Calciomercato Juve, Tomori piace a Massara ed è più di un'idea. Koopmeiners in prestito, i club di A ci pensano

L'arrivo a Torino e, subito dopo, le visite mediche con le consuete foto e firme di rito: Guglielmo Vicario si è immerso fin da subito nel nuovo mondo bianconero. Il portiere classe ‘96 è stato prelevato dal Tottenham con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro (8 milioni di euro più 2 di bonus). L’accordo (da oggi ufficiale) è stato definito domenica pomeriggio e, nella notte, è stato organizzato il viaggio del portiere, atterrato ieri intorno alle 17:20 a Caselle. Dopo gli investimenti per Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus aveva deciso di prendere un portiere in prestito e così è stato: perso Suzuki per il dietrofront del Psg, è arrivata immediatamente l’accelerazione per Vicario, considerando che gli accordi con gli agenti erano in cassaforte da tempo. Sempre domenica c’è stato anche un tentativo per il Dibu Martinez, ma i timori legati al dito fratturato dell'argentino e gli alti costi dell'affare hanno convinto la Juve ad abbandonare il tavolo della discussione.