La Juve ha un problema, non riesce a vendere: perché le offerte non arrivano

Due cessioni... in prestito. Finora è questo il magro bottino in uscita della Juventus, almeno per quanto riguarda giocatori considerati fra i migliori della rosa. Escludendo Vlahovic e Kostic, salutati entrambi per fine contratto, solo Openda e Joao Mario hanno trovato una collocazione, portando rispettivamente tre e due milioni di euro nelle casse bianconere. Tutti gli altri in surplus sono lì, aggrappati con forza a stipendi fuori mercato per società di media classifica, con un residuo a bilancio che porta a valutare nella totalità dei casi il prestito con diritto di riscatto. L'emblema è ovviamente David, arrivato l'anno scorso a parametro zero ma dietro il pagamento di 12,5 milioni di oneri - insomma, un bonus alla firma - più 6 netti all'anno per cinque stagioni. Come ovviare al problema se non cedendolo a titolo temporaneo, magari partecipando a parte dello stipendio? E soprattutto, se non ha intenzione di andare via, come detto più volte dal ritiro del Canada durante il Mondiale, quale può essere la soluzione? Molto semplice, tenerlo. Oppure sperare che a qualcuno serva un attaccante a tutti i costi, con l'impossibilità di venderlo dopo una stagione come quella scorsa

I maxi-stipendi degli esuberi bianconeri Ogni mese gli ingaggi risucchiano una fetta considerevole degli incassi. Il secondo in questa speciale classifica è Koopmeiners, per cui ci sono stati diversi sondaggi, ma finora nessun affondo. A centrocampo la coperta è corta e lunga contemporaneamente, considerando che ci sono almeno quattro titolari prima di lui e che lui guadagna tra i 6,2 e i 6,5 milioni di euro lordi all'anno, grazie al Decreto Crescita. Cederlo all’estero significherebbe far pagare molte tasse in più al suo futuro club, rendendo la cosa quasi impossibile. Sempre a centrocampo Arthur si è abbassato di molto lo stipendio iniziale, ne prendeva 8 netti, ora 3,7, ma con l’ex Barcellona ora si va verso la risoluzione del contratto. Infine Nico Gonzalez: vuole tornare in Spagna, guadagna come il brasiliano, ma è fuori dal progetto.