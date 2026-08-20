Fremito Zirkzee e Kessie per la Juve: ma prima Spalletti aspetta l’uscita di David

Il mercato della Juve è un gioco di incastri: se uno esce, l’altro entra. Un principio valido per l’attacco e il centrocampo, ma non per la corsia di sinistra, dove i bianconeri vogliono inserire in rosa un terzino pronto: non un vero vice-Cambiaso, ma un calciatore da affiancare all’italiano. L’attaccante individuato per la squadra di Spalletti resta sempre Zirkzee . L’olandese è stato vicino ai bianconeri nell’anno di Thiago Motta e, proprio lo scorso inverno, quando Massara era direttore sportivo della Roma è stato a un passo dal ritorno in Italia fino al cambio di allenatore allo United. All’epoca, il dirigente aveva concordato la formula del prestito con obbligo di riscatto; per questa sessione i bianconeri ragionano invece su un’opzione non garantita, anche se gli inglesi vorrebbero un obbligo condizionato.

Napoli concorrente della Juve per Zirkzee

Certo è che lo United ha ormai messo in conto la cessione dell’olandese: ha aperto alla richiesta dei bianconeri e, dopo la ristrutturazione del reparto offensivo dello scorso anno, pensa comunque al sostituto del classe 2001. La priorità degli inglesi si conferma il rafforzamento del centrocampo, ma anche l’innesto di un altro goleador resta quindi un tema sul tavolo. Nel frattempo, anche il Napoli ha mostrato interesse per l’ex Bologna approfittando della fase di stand-by per la situazione di Jonathan David. Gli azzurri cercano un attaccante e si sono mossi per Zirkzee e altri profili. La Juve, però, mantiene un vantaggio importante e sente di essere in assoluta pole position, forte anche di un interesse datato che parte da lontano.