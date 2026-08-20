Obbligo Juve: bisogna vendere! Koopmeiners, Miretti, Arthur... Carnevali ha un piano

Risolvere il contratto di Arthur , cedere Koopmeiners e Miretti per tesserare un altro centrocampista. Sarebbe il piano perfetto della Juventus, alla ricerca di un profilo in mezzo che possa aggiungere qualità e quantità, con caratteristiche diverse ai vari Locatelli, Thuram, Douglas Luiz e McKennie . Se la batteria dei confermati è chiaramente questa, l'idea sarebbe quella di scambiare due fustini con uno solo, richiamando una certa pubblicità degli anni novanta. Non è dato sapere se poi possa essere la scelta migliore, ma la sensazione da parte della dirigenza è che serva un ulteriore salto in mediana, quello che due stagioni fa doveva essere garantito da Koop ma che poi è rimasto solo nelle intenzioni di chi ha speso 60,7 milioni comprensivi di bonus . Così per l'olandese c'è solo l'opportunità di un prestito, sempre che arrivino offerte concrete che al momento latitano, al di là dei sondaggi.

Le soluzioni tattiche della Juventus

Al netto di chi dovrebbe partire da titolare - possibile la coppia formata da Locatelli e Douglas Luiz, se non altro perché Thuram è stato bloccato ai box fino all'ultima amichevole che poi non si è giocata per l'invasione di campo - è chiaro che se la voglia è quella di lavorare su una trequarti con Alajbegovic e Yildiz, di centrocampisti ce ne sono in abbondanza, forse addirittura da sfoltire. Se invece McKennie dovesse galleggiare più avanti allora è necessaria un'aggiunta, sempre ammesso e non concesso che ci siano le cessioni preventivate. Contro il Frosinone probabilmente il problema non si porrà, visto che non ci sono defezioni a centrocampo e, anzi, le soluzioni sono differenti. Poi qualche correttivo e delle scelte impopolari andranno fatte per forza.