Calciomercato Juve, Zirkzee aspetta e vuole solo Spalletti: cosa ha chiesto

La Juve non cambia priorità e continua a muoversi sul calciomercato seguendo le esigenze stabilite: un terzino sinistro, oltre a Kessie e Zirkzee. Spalletti, per la ricostruzione e mettere a punto il suo progetto, fondato sul 4-2-3-1, ha chiesto a Carnevali (come a Comolli tra gennaio e maggio) di creare un organico con due titolari per ogni ruolo.