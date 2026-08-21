Calciomercato Juve, Zirkzee aspetta e vuole solo Spalletti: cosa ha chiesto
La Juve non cambia priorità e continua a muoversi sul calciomercato seguendo le esigenze stabilite: un terzino sinistro, oltre a Kessie e Zirkzee. Spalletti, per la ricostruzione e mettere a punto il suo progetto, fondato sul 4-2-3-1, ha chiesto a Carnevali (come a Comolli tra gennaio e maggio) di creare un organico con due titolari per ogni ruolo.
Juve, servono uscite per far spazio a Kessie e Zirkzee
Per il centrocampista ivoriano e l’attaccante olandese i bianconeri hanno preparato da tempo le intese, ma serviranno delle uscite nei rispettivi ruoli per fare spazio ai nuovi acquisti. Va anche alleggerito il bilancio. Oltre alla rescissione di Arthur, impostata da giorni dall’entourage del brasiliano e ormai trovata, l’obiettivo della Signora resta infatti quello di cedere Koopmeiners. Dall’estero non sono arrivate ancora offerte convincenti ma alla Continassa c’è la sensazione che qualche club di Serie A possa chiedere l’olandese in prestito con diritto di riscatto, proprio negli ultimi giorni di calciomercato.
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