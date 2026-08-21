© Juventus FC via Getty Images

Perin si avvicina al Palermo, la Juve abbassa le richieste: i retroscena della trattativa

Decisivo il lavoro dell'agente del portiere che potrebbe davvero andare da Inzaghi: tutti i dettagli
Eleonora Trotta
Eleonora Trotta

1 min

Pubblicato il 21.08.2026, 11:41

Nelle ultime ore Alessandro Lucci ha riaperto la trattativa per Perin al Palermo: grazie alla sua mediazione la Juventus, dopo una lunga notte di trattative, sta infatti abbassando le richieste economiche.

Articolo in aggiornamento

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