Sorloth o Zirkzee: le trattative in chiusura della Juve in questa settimana

«Kolo ce lo siamo andati a prendere, lo abbiamo coccolato, sappiamo qual è il suo valore. Lui si deve rendere conto che è due anni gioca poco e un motivo ci sarà». Le parole di Luciano Spalletti dopo la sfida contro il Frosinone, dove il francese non ha trovato mai lo spunto giusto e ha commesso più di qualche errore, sembrano tutt'altro che un complimento. Ma più in generale per Kolo Muani non è solo questione dell'occasione sbagliata da due passi, bensì di ruolo da ricoprire, lì al centro dell'attacco. «A volte puoi credere di essere di un livello eccezionale e invece hai lasciato qualcosa da parte che devi andare a riprendere - ha continuato Spalletti - si è visto, lui sa tenere palla e andare in profondità, è forte fisicamente, però queste sono gare dove deve portare a casa dei gol, perché gli spazi erano tutti a suo favore. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe essere uno con caratteristiche diverse, perché ci sono delle partite che si giocano negli ultimi venti minuti...».