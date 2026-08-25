Sorloth o Zirkzee: le trattative in chiusura della Juve in questa settimana
«Kolo ce lo siamo andati a prendere, lo abbiamo coccolato, sappiamo qual è il suo valore. Lui si deve rendere conto che è due anni gioca poco e un motivo ci sarà». Le parole di Luciano Spalletti dopo la sfida contro il Frosinone, dove il francese non ha trovato mai lo spunto giusto e ha commesso più di qualche errore, sembrano tutt'altro che un complimento. Ma più in generale per Kolo Muani non è solo questione dell'occasione sbagliata da due passi, bensì di ruolo da ricoprire, lì al centro dell'attacco. «A volte puoi credere di essere di un livello eccezionale e invece hai lasciato qualcosa da parte che devi andare a riprendere - ha continuato Spalletti - si è visto, lui sa tenere palla e andare in profondità, è forte fisicamente, però queste sono gare dove deve portare a casa dei gol, perché gli spazi erano tutti a suo favore. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe essere uno con caratteristiche diverse, perché ci sono delle partite che si giocano negli ultimi venti minuti...».
Juve a caccia di un centravanti
Juve ancora a caccia di un centravanti, quindi. E pensare che Kolo al suo primo capitolo bianconero era stato determinante. Cinque gol in tre apparizioni e la sensazione di avere pescato perfettamente nonostante il prestito da tre milioni e lo stipendio lordo da sedici annui. Dopo era arrivato un momento di appannamento, mentre la Juve era comunque andata in Champions guadagnando il quarto posto con Tudor pur senza brillare. Alla fine le reti bianconere dell’ex Psg erano state otto in campionato. E così già dodici mesi fa Comolli era intenzionato a riprenderlo a tutti i costi, salvo poi arrendersi alle richieste del Psg.
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