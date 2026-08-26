Juve, Kessie appena parte Miretti. Poi uno tra Sorloth e Zirkzee
La cessione di Fabio Miretti al Besiktas spalanca le porte della Juve a Kessie. Il ritorno in Italia dell’ex di Atalanta e Milan sembra davvero vicino. Ieri i bianconeri hanno dialogato a lungo con i turchi per definire la cessione di Miretti sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il Besiktas ha fretta di annunciare il nuovo colpo e ha preparato già un’accoglienza in grande stile. I tempi, però, si sono allungati: vanno infatti sistemati alcuni aspetti importanti relativi al contratto del jolly bianconero. Il tecnico Vincenzo Italiano ha avuto un ruolo fondamentale anche in questo affare: è sceso fin da subito in campo per illustrare al classe 2003 il progetto e le ambizioni del club, che si sta dimostrando sempre più competitivo anche sul mercato. Parallelamente la Juve ha lavorato al contratto di Kessie, al quale è stato garantito un triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione.
L'ingaggio di Kessie
È chiaro: la Signora ha chiesto un sacrificio al giocatore, che sul tavolo ha ancora la ricchissima offerta dell’Al-Ittihad. Ma la priorità di Kessie resta il ritorno in Italia e la Juventus rappresenta per lui al momento la migliore soluzione possibile per rilanciarsi in un campionato competitivo. A favorire la possibile riuscita dell’operazione c’è anche Spalletti: il tecnico ha garantito al giocatore un ruolo centrale nella sua squadra. L'ivoriano, del resto, ha dimostrato sempre grande decisione nelle sue scelte: ha voluto fortemente il Milan dopo l’Atalanta, poi il Barcellona, l’Arabia e adesso punta di nuovo alla Serie A.
Le piste per Zirkzee e Sorloth
La Juve resta attiva anche sul fronte attacco, ma per l’affondo finale è necessaria la cessione di David. Zirkzee è ancora prenotato e lo stesso olandese ha congelato l’offerta dell’Aston Villa per mantenere la parola data alla Juventus. Con lo United il filo è diretto e l’apertura al prestito è garantita, ma i Red Devils spingono per l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Il desiderio di Spalletti di avere un attaccante fisico, con caratteristiche diverse quindi rispetto all'ex Bologna, ha indotto i dirigenti della Juve a effettuare un nuovo giro esplorativo per alcuni vecchi obiettivi, come Sorloth. L’ostacolo per il norvegese resta relativo alla formula: l’Atletico Madrid vuole infatti cedere il calciatore a titolo definitivo. Lo scambio con Nico Gonzalez è comunque un tema sul tavolo ma l'argentino, che spinge per il ritorno in Spagna, in questo momento potrebbe tornare molto utile anche a Spalletti per via dell’infortunio accusato da Yildiz. Arriverà anche un terzino sinistro. La Signora, negli ultimi giorni, ha valutato diverse opzioni e presto dovrebbe arrivare la svolta anche per il calciatore che Spalletti vorrà affiancare a Cambiaso.
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