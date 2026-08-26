Juve, Grabara si presenta: "Qui cambia tutto. Szczesny? Sono abbastanza sicuro che..."
Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus. A margine dell'ufficialità, arrivata nelle scorse ore, l'estremo difensore polacco si è presentato a stampa e tifosi, ripercorrendo la sua carriera e citando alcuni portieri della storia bianconera. Tra questi, anche il connazionale ed amico Wojcech Szczesny. A partire da sabato, contro il Parma, l'ex Wolfsburg sarà a disposizione di Luciano Spalletti.
Juve, Grabara si presenta: "Ora che sono qui cambia tutto"
Queste le prime parole di Kamil Grabara da nuovo giocatore della Juve: "La migliore skill per un portiere? Probabilmente, penso sia quella di fare la parata giusta nel momento giusto. Credo sia una delle caratteristiche più utile con portiere può avere. Non mi piace molto parlare di me stesso, per cui sarò più felice di dimostrare quello che so fare, anziché parlarne. Il mio obiettivo? Ora ho 27 anni, forse sono giovane, forse sono anziano ed è vero che sono stato in diversi posti. Ogni volta che passavo in un club diverso sapevo che il livello si sarebbe alzato e puntavo sempre a qualcosa in più. Ora che sono alla Juventus cambia tutto, perché non penso ci sia un club migliore di questo".
Grabara: "L'amicizia con Szczesny? Siamo in contatto da tanti anni, penso che..."
Grabara, classe '99, ha poi proseguito: "Qui sono passati tanti portieri fantastici, senza andare troppo in là nel tempo, penso a Szczesny e ovviamente a Buffon, e ad altri come Zoff o Van der Sar: indossare la loro stessa maglia è un motivo di forte orgoglio per me, garantisco che darò il massimo". L'amicizia con il connazionale Szczesny, invece, nasconde un piccolo retroscena: "Siamo in contatto da tanti anni, sono abbastanza sicuro che abbia parlato bene di me perché la Juve mi ha chiamato e quindi lo ringrazio", ha detto con il sorriso Grabara.
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