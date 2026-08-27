David-Atletico: ecco la chiave per Sorloth alla Juve

TORINO - La caccia all’attaccante continua. La clessidra scorre verso le ore 20 di martedì, deadline della sessione estiva del calciomercato, e le manovre della Continassa entrano nel vivo . Non potrebbe essere altrimenti perché c’è da completare il reparto offensivo con un giocatore con le caratteristiche richieste da Spalletti, ovvero un punto di riferimento fisico, di sostanza, capace di incidere in area di rigore. Lo sguardo resta rivolto principalmente ad Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid , obiettivo ormai da diverse settimane. La valutazione dei Colchoneros è di 40 milioni e non aiuta ad arrivare al gigante norvegese perché i bianconeri devono rispettare i parametri del fair play finanziario. Per questo il tandem Carnevali-Massara cerca strade alternative per raggiungere il traguardo.

La trattativa per David

Una si è sviluppata nelle ultime ore e nasce dall’interesse dell’Atletico per Jonathan David. Tutto è ancora in fase embrionale ma è significativo il fatto che gli spagnoli si siano informati sul canadese che per la Juve è un esubero dopo la deludente scorsa stagione. La sua partenza sarebbe funzionale a un nuovo innesto, proprio per la ragione di fargli spazio fisico ed economico, ma finora il giocatore ha sempre rifiutato le opzioni che gli si sono presentate, l’ultima delle quali l’Hull City neopromosso in Premier, perché intenzionato a cercare il riscatto in bianconero. Adesso l’ingresso in scena dei Colchoneros potrebbe cambiare il quadro perché comunque si tratterebbe di una opportunità di livello, proprio come auspicato dall’attaccante per dire eventualmente addio alla Signora. Si può aprire quindi un nuovo canale che porta a Sorloth perché si potrebbe arrivare a uno scambio di prestiti aggiungendo il solito diritto di riscatto. L’altra possibilità riguarda l’inserimento di Nico Gonzalez. L’argentino vorrebbe tornare a lavorare con Diego Simeone dopo il prestito della scorsa stagione, ma in questo momento è molto considerato da Spalletti che ne ha apprezzato pubblicamente le qualità e gradirebbe trattenerlo, specie dopo l’infortunio di Yildiz.

La Juve anche su Zirkzee

Si continua a lavorare anche alla soluzione alternativa. Zirkzee, infatti, è stato bloccato da tempo e dai bianconeri. L’olandese ex Bologna non ha le caratteristiche del centravanti tipico ma sarebbe comunque ben accolto da Spalletti. Anche in questo caso gira tutto attorno alla formula dell’affare: il Manchester United sarebbe anche favorevole al prestito ma punta a inserire l’obbligo di riscatto, mentre la Juve vorrebbe soltanto il diritto.