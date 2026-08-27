Miretti passa al Besiktas e Spalletti aspetta Kessie, ma c’è la Roma in agguato
Le cifre per Kessie alla Juventus
Dopo i contatti di ieri sera tra il club bianconero e l’entourage di Kessie, oggi ci saranno nuovi colloqui per ridurre le ultime distanze. Il centrocampista ivoriano chiede un contratto triennale, mentre i dirigenti bianconeri offrono due anni più uno, a circa 4,5-5 milioni di euro a stagione. Di fatto, per tornare in Italia, il giocatore si sta riducendo di oltre il 50% lo stipendio percepito in Arabia. Una scelta che non sorprende: nella sua carriera Kessie ha sempre dimostrato grande convinzione e determinazione nelle sue scelte. Da quando ha lasciato l’Atalanta ha sempre seguito il suo istinto, puntando dritto verso l’obiettivo e mantenendo fede alla parola data. Ora la promessa è stata fatta alla Juve, a Massara con cui ha lavorato al Milan, e a Spalletti che gli ha garantito un ruolo centrale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS