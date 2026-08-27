Miretti passa al Besiktas e Spalletti aspetta Kessie, ma c’è la Roma in agguato

Juventus attiva per rinforzare il centrocampo: sull'ivoriano però irrompono anche i giallorossi
Eleonora Trotta
Eleonora Trotta

4 min

Pubblicato il 27.08.2026, 09:24

Mirettikessieoggi

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ROMA - La Juve resta fiduciosa sul fronte Kessie. La cessione di Fabio Miretti al Besiktas (oggi il giocatore sarà a Istanbul con l’agente Francesco Branchini per la firma) ha infatti avvicinato l’ivoriano ai bianconeri e la volontà del club resta quella di definire gli accordi entro breve. Certo, un’ulteriore cessione, anche in un reparto diverso dal centrocampo, potrebbe aiutare ancora di più la Signora a creare lo spazio salariale per l’ivoriano, ma il nuovo inserimento della Roma ha in qualche modo messo fretta. Sia al giocatore, che vuole definire in tempi rapidi il suo futuro, sia alla stessa Juve, determinata a chiudere presto l’affare.
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Le cifre per Kessie alla Juventus

Dopo i contatti di ieri sera tra il club bianconero e l’entourage di Kessie, oggi ci saranno nuovi colloqui per ridurre le ultime distanze. Il centrocampista ivoriano chiede un contratto triennale, mentre i dirigenti bianconeri offrono due anni più uno, a circa 4,5-5 milioni di euro a stagione. Di fatto, per tornare in Italia, il giocatore si sta riducendo di oltre il 50% lo stipendio percepito in Arabia. Una scelta che non sorprende: nella sua carriera Kessie ha sempre dimostrato grande convinzione e determinazione nelle sue scelte. Da quando ha lasciato l’Atalanta ha sempre seguito il suo istinto, puntando dritto verso l’obiettivo e mantenendo fede alla parola data. Ora la promessa è stata fatta alla Juve, a Massara con cui ha lavorato al Milan, e a Spalletti che gli ha garantito un ruolo centrale.  

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