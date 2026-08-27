Miretti passa al Besiktas e Spalletti aspetta Kessie, ma c’è la Roma in agguato

Le cifre per Kessie alla Juventus

- La Juve resta fiduciosa sul fronte Kessie.(oggi il giocatore sarà a Istanbul con l’agente Francesco Branchini per la firma) ha infatti avvicinato l’ivoriano ai bianconeri e la volontà del club resta quella di definire gli accordi entro breve. Certo, un’ulteriore cessione, anche in un reparto diverso dal centrocampo, potrebbe aiutare ancora di più la Signora a creare lo spazio salariale per l’ivoriano, maha in qualche modo messo fretta. Sia al giocatore, che vuole definire in tempi rapidi il suo futuro, sia alla stessa Juve, determinata a chiudere presto l’affare.

Dopo i contatti di ieri sera tra il club bianconero e l’entourage di Kessie, oggi ci saranno nuovi colloqui per ridurre le ultime distanze. Il centrocampista ivoriano chiede un contratto triennale, mentre i dirigenti bianconeri offrono due anni più uno, a circa 4,5-5 milioni di euro a stagione. Di fatto, per tornare in Italia, il giocatore si sta riducendo di oltre il 50% lo stipendio percepito in Arabia. Una scelta che non sorprende: nella sua carriera Kessie ha sempre dimostrato grande convinzione e determinazione nelle sue scelte. Da quando ha lasciato l’Atalanta ha sempre seguito il suo istinto, puntando dritto verso l’obiettivo e mantenendo fede alla parola data. Ora la promessa è stata fatta alla Juve, a Massara con cui ha lavorato al Milan, e a Spalletti che gli ha garantito un ruolo centrale.