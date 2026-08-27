Juve-Kessie, tempistiche confermate: come è andato l'incontro con l'agente dell'ivoriano

Il club bianconero vuole definire in queste ore l'arrivo del centrocampista classe '96
Eleonora Trotta
Eleonora Trotta

2 min

Pubblicato il 27.08.2026, 16:29 (Aggiornato il 27.08.2026, 17:03)

Juventuskessie

La Juventus ha incontrato oggi a Milano l'agente di Kessie, George Atangana. Al vertice era presente la dirigenza al gran completo: Massara, CarnevaliOttolini. Come raccontato sulle pagine di oggi, il club bianconero vuole chiudere in tempi rapidi l'affare, considerando che anche l'ivoriano ha fretta di iniziare la sua nuova avventura. Ha sempre dato priorità alla Juve e, dopo tre mesi di attesa, intende passare alla formalizzazione. Il vertice di oggi è stato positivo.

Pagelle Juve: Kolo Muani spreca troppo, bene Locatelli, Bremer è dominante 
Guarda la gallery

Il ruolo di Spalletti

L'arrivo di Kessie è considerato prioritario e lo stesso Spalletti è sceso fin da subito in campo per trasmettere tutta la sua stima al giocatore. Lo ritiene centrale nel suo progetto ed è pronto ad consegnargli una maglia da titolare. Sul tavolo c'è un contratto triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione. Per tornare in Italia, l'ex Atalanta ha rifiutato la ricca offerta dell'Al-Ittihad, da oltre 10 milioni all'anno.

Tutte le news
Calciomercato Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS