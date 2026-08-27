Juve-Kessie, tempistiche confermate: come è andato l'incontro con l'agente dell'ivoriano

La Juventus ha incontrato oggi a Milano l'agente di Kessie, George Atangana. Al vertice era presente la dirigenza al gran completo: Massara, Carnevali e Ottolini. Come raccontato sulle pagine di oggi, il club bianconero vuole chiudere in tempi rapidi l'affare, considerando che anche l'ivoriano ha fretta di iniziare la sua nuova avventura. Ha sempre dato priorità alla Juve e, dopo tre mesi di attesa, intende passare alla formalizzazione. Il vertice di oggi è stato positivo.