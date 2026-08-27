Juve-Kessie, tempistiche confermate: come è andato l'incontro con l'agente dell'ivoriano
La Juventus ha incontrato oggi a Milano l'agente di Kessie, George Atangana. Al vertice era presente la dirigenza al gran completo: Massara, Carnevali e Ottolini. Come raccontato sulle pagine di oggi, il club bianconero vuole chiudere in tempi rapidi l'affare, considerando che anche l'ivoriano ha fretta di iniziare la sua nuova avventura. Ha sempre dato priorità alla Juve e, dopo tre mesi di attesa, intende passare alla formalizzazione. Il vertice di oggi è stato positivo.
Il ruolo di Spalletti
L'arrivo di Kessie è considerato prioritario e lo stesso Spalletti è sceso fin da subito in campo per trasmettere tutta la sua stima al giocatore. Lo ritiene centrale nel suo progetto ed è pronto ad consegnargli una maglia da titolare. Sul tavolo c'è un contratto triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione. Per tornare in Italia, l'ex Atalanta ha rifiutato la ricca offerta dell'Al-Ittihad, da oltre 10 milioni all'anno.
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