Juve, ufficiale Miretti al Besiktas: cifre e formula dell'operazione

Il centrocampista italiano classe 2003 si trasferisce alla corte di Vincenzo Italiano in Turchia: tutti i dettagli

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Pubblicato il 28.08.2026, 19:08

MirettijuveBesiktas

Ora è anche ufficiale: Fabio Miretti lascia la Juventus e si trasferisce al Besiktas di Vincenzo Italiano. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con un comunicato sui propri canali ufficiali: "Avventura oltreconfine per Fabio Miretti: il centrocampista classe 2003 giocherà la stagione 2026/2027 in Turchia con la maglia del Besiktas, dove si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

Juve, Miretti al Besiktas: è ufficiale

Entrando più nel dettaglio, la Juve ha pubblicato anche le cifre e la formula dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Miretti a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,1 milioni. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Beşiktaş di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in tre esercizi". In breve, prestito con diritto di riscatto.

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I numeri di Miretti con la Juve

La Juve saluta così il classe 2003 cresciuto nel vivaio dopo 106 presenze, 3 gol e 8 assist con la prima squadra (oltre a una Coppa Italia in bacheca) e aspetta Kessié (Roma permettendo).

 

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