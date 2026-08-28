Juve, ufficiale Miretti al Besiktas: cifre e formula dell'operazione
Ora è anche ufficiale: Fabio Miretti lascia la Juventus e si trasferisce al Besiktas di Vincenzo Italiano. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con un comunicato sui propri canali ufficiali: "Avventura oltreconfine per Fabio Miretti: il centrocampista classe 2003 giocherà la stagione 2026/2027 in Turchia con la maglia del Besiktas, dove si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".
Juve, Miretti al Besiktas: è ufficiale
Entrando più nel dettaglio, la Juve ha pubblicato anche le cifre e la formula dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Miretti a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,1 milioni. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Beşiktaş di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in tre esercizi". In breve, prestito con diritto di riscatto.
I numeri di Miretti con la Juve
La Juve saluta così il classe 2003 cresciuto nel vivaio dopo 106 presenze, 3 gol e 8 assist con la prima squadra (oltre a una Coppa Italia in bacheca) e aspetta Kessié (Roma permettendo).
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS