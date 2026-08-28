Juve, ufficiale Miretti al Besiktas: cifre e formula dell'operazione

Ora è anche ufficiale: Fabio Miretti lascia la Juventus e si trasferisce al Besiktas di Vincenzo Italiano. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con un comunicato sui propri canali ufficiali: "Avventura oltreconfine per Fabio Miretti: il centrocampista classe 2003 giocherà la stagione 2026/2027 in Turchia con la maglia del Besiktas, dove si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".