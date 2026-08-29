Carnevali: "Per Kessie eravamo riusciti a offrire quanto richiesto, ma..."
Nel pre-partita della sfida contro il Parma, ai microfoni di DAZN, il direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali ha spiegato i retroscena del mancato tesseramento di Franck Kessie, sfumato nelle battute finali della trattativa e poi accasatosi all'Atalanta.
Juve, le parole di Carnevali su Kessie
Il dirigente bianconero ha chiarito così: "Per quanto riguarda Kessié è molto semplice, è un giocatore che a noi interessava senz'altro, perchè abbiamo trattato con lui per più giorni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo il settlement agreement, che è la cosa più importante. Abbiamo una grande proprietà, per cui non è un problema economico, ma è un problema soprattutto di parametri che l'Uefa ci impone e dobbiamo stare dentro certi parametri. Per cui tante volte non si può uscire" ha dichiarato Carnevali.
Carnevali: "Probabilmente Kessie non era così interessato a venire alla Juve"
Nonostante la società di Torino sia riuscita a soddisfare le richieste economiche avanzate dal calciatore, l'accordo definitivo non si è concretizzato: "Con Kessie sembrava che ci fosse questa possibilità di poter chiudere l'operazione, perchè noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare quello che lui aveva richiesto. Probabilmente non era così grande o l'interesse del giocatore nel venire in un grande club come la Juve o magari da parte del procuratore, perchè ci sono tanti procuratori che badano più ai propri interessi che non agli interessi del giocatore". Il direttore generale ha infine ribadito quali debbano essere i presupposti fondamentali per indossare la maglia bianconera: "Io credo che chi viene alla Juve deve avere una grande voglia e soprattutto un grande orgoglio di vestire questa maglia, questo vale per tutti. Abbiamo una buona squadra, ma dobbiamo lavorare tanto tutti".
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