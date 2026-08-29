Carnevali: "Per Kessie eravamo riusciti a offrire quanto richiesto, ma..."

Juve, le parole di Carnevali su Kessie

Il dirigente bianconero ha chiarito così: "Per quanto riguarda Kessié è molto semplice, è un giocatore che a noi interessava senz'altro, perchè abbiamo trattato con lui per più giorni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo il settlement agreement, che è la cosa più importante. Abbiamo una grande proprietà, per cui non è un problema economico, ma è un problema soprattutto di parametri che l'Uefa ci impone e dobbiamo stare dentro certi parametri. Per cui tante volte non si può uscire" ha dichiarato Carnevali.