Juve, dopo il no di Kessie Sarr è in arrivo
Un sabato di mercato amaro per la Juventus: di buon mattino Franck Kessie, tramite il suo agente George Atangana, ha comunicato ai bianconeri di non volere accettare le proposte di contratto, sentendosi conseguentemente liberi di valutare altre offerte. Si era parlato di Roma (c’era stato un incontro, i giallorossi avrebbero dovuto comunque vendere El Aynaoui), è arrivata l’Atalanta: dopo nove anni l’ivoriano torna in un club completamente differente da quando era stato preso da Costanzi e Sartori. Entusiasmo palpabile - giustamente - perché si tratta di uno scippo a grandi cifre: 4 milioni di euro annui più bonus, incentivo alla firma, commissioni, triennale e opzione per il quarto anno.
Perché Kessie ha detto no
Insomma, il regalo perfetto per Sarri, costato parecchio - probabilmente più di 30 per tre anni - che nel frattempo ha intenzione di salutare un De Roon poco considerato nelle rotazioni. Rappresenta comunque un moto copernicano che gira il mondo: Kessie ha rifiutato un contratto tra i 3 e i 4 milioni con diversi bonus - difficili - per arrivare intorno ai 5, ma le problematiche sorgevano sul biennale con opzione e i costi accessori. La Juve le considerava superate e ha vissuto il no come una sorta di voltafaccia: il giocatore evidentemente no.
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