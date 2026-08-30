Juve, dopo il no di Kessie Sarr è in arrivo

Un sabato di mercato amaro per la Juventus: di buon mattino Franck Kessie, tramite il suo agente George Atangana, ha comunicato ai bianconeri di non volere accettare le proposte di contratto, sentendosi conseguentemente liberi di valutare altre offerte. Si era parlato di Roma (c’era stato un incontro, i giallorossi avrebbero dovuto comunque vendere El Aynaoui), è arrivata l’Atalanta: dopo nove anni l’ivoriano torna in un club completamente differente da quando era stato preso da Costanzi e Sartori. Entusiasmo palpabile - giustamente - perché si tratta di uno scippo a grandi cifre: 4 milioni di euro annui più bonus, incentivo alla firma, commissioni, triennale e opzione per il quarto anno.